Haberler Roza Haberleri Bebek Haberleri Bebeğinizin uyku kalitesini etkiliyor: Uyku apnesini nasıl fark edersiniz?

Bebeğinizin uyku kalitesini etkiliyor: Uyku apnesini nasıl fark edersiniz?

Uyku apnesi, teşhis edilmeyenler ile birlikte bebeklerin yaklaşık %2’sini etkiliyor. Tedavi edilmediğinde ise kap sorunları, davranış, büyüme veya öğrenme süreçlerinde zorluklara sebep olabilir. Bu nedenle bebeğinizde uyku apnesi olup olmadığından emin olabilmek için birkaç noktaya dikkat ederek bir uzmandan yardım istemek oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:50
ABONE OL
BEBEĞİNİZİN UYKU KALİTESİNİ ETKİLİYOR: UYKU APNESİNİ NASIL FARK EDERSİNİZ?

Semptomlarını dikkatle izleyerek çocuklarınızın uyku kalitesini ve sağlık sorunlarını kontrol altında tutabilirsiniz. Bu nedenle uyku apnesi ile ilgili bildikleriniz sayesinde çocuğunuz için çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İşte bebekler ve uyku apnesi sorunu…

SEMPTOMLAR

  • Sık sık horlama
  • Gece boyunca nefes alma sorunları
  • Gün boyunca uykululuk
  • Dikkat etmede güçlük
  • Davranış sorunları

Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, çocuk doktorunuza mümkün olan en kısa sürede bildirin. Çocuk doktorunuz polisomnografi adı verilen bir gece uyku çalışması önerebilir. Hastanelerde ve büyük tıp merkezlerinde gece polisomnogramları yapılır. Çalışma sırasında sağlık personeli çocuğunuzun uykusunu izleyecektir. Solunum, oksijenasyon ve beyin dalgalarını (elektroensefalografi; EEG) izlemek için çocuğunuza birkaç sensör bağlanacaktır.

Çalışmanın sonuçları, çocuğunuzun uyku apnesi olup olmadığını gösterecektir. Uyku bozuklukları konusunda uzmanlık eğitimi almış pediatrik göğüs hastalıkları uzmanları, kulak burun boğaz uzmanları, nörologlar ve çocuk doktorları gibi diğer uzmanlar, çocuk doktorunuzun tanı koymasına yardımcı olabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA