Bebeğinizin uyku kalitesini etkiliyor: Uyku apnesini nasıl fark edersiniz?

Semptomlarını dikkatle izleyerek çocuklarınızın uyku kalitesini ve sağlık sorunlarını kontrol altında tutabilirsiniz. Bu nedenle uyku apnesi ile ilgili bildikleriniz sayesinde çocuğunuz için çok daha fazlasını yapabilirsiniz. İşte bebekler ve uyku apnesi sorunu…

SEMPTOMLAR

Sık sık horlama

Gece boyunca nefes alma sorunları

Gün boyunca uykululuk

Dikkat etmede güçlük

Davranış sorunları

Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, çocuk doktorunuza mümkün olan en kısa sürede bildirin. Çocuk doktorunuz polisomnografi adı verilen bir gece uyku çalışması önerebilir. Hastanelerde ve büyük tıp merkezlerinde gece polisomnogramları yapılır. Çalışma sırasında sağlık personeli çocuğunuzun uykusunu izleyecektir. Solunum, oksijenasyon ve beyin dalgalarını (elektroensefalografi; EEG) izlemek için çocuğunuza birkaç sensör bağlanacaktır.

Çalışmanın sonuçları, çocuğunuzun uyku apnesi olup olmadığını gösterecektir. Uyku bozuklukları konusunda uzmanlık eğitimi almış pediatrik göğüs hastalıkları uzmanları, kulak burun boğaz uzmanları, nörologlar ve çocuk doktorları gibi diğer uzmanlar, çocuk doktorunuzun tanı koymasına yardımcı olabilir.