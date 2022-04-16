Bebeklerde Fimozis Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?

Fimozis(Bitik) olan bebeklerde normalde salgılanan sıvı çok az miktarda dışarı sızar. Bunu görmek ya da farketmek mümkün değildir. Ancak bazı bebeklerde darlık bu sıvının akmasına izin vermez. Sıvı içerde birikir. Daha sonra bu sıvı koyulaşır ve peynirimsi bir hal alır. Peynirimsi yapılar bir araya gelerek kist oluştururlar. Dışardan şişlik şeklinde görülebilir. (Sünnet işlemi sırasında biz darlığı açarız ve peynirimsi oluşumları temizleriz).

BİTİK İKİ ÖNEMLİ DURUMLA SONUÇLANABİLİR

Birincisi ciddi darlığa neden olabilir ve bebeğin idrar yapmasında sıkıntı yaratabilir. Aileler bebeğin işerken zorlandığını, kıvrandığını veya ağladığını farkedebilirler. Bazı bebeklerin pipisinin ise şiştiği adeta balonlaştığı görülebilir. Takip ve tedavisi tam yapılmazsa ciddi hasarlara neden olabilir. Tam ve kalıcı tedavisi sünnettir.