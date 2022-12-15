Bebeklerde soğuk yanığına dikkat

Mevsim değişimlerinin bebeklerde yeni cilt sorunlarını ortaya çıkarabileceğini bildiren Taşkın, "Soğuk, kuru hava ve sert kış rüzgarları en yumuşak bebek yanaklarını bile kurutur. Dudak kuruluğu, özellikle çok fazla salya akıyorsa, bebekler için yaygın bir sorundur. Dudakları ve dudaklarının etrafındaki deri salyadan sürekli ıslandığından, üst deri tabakası tahriş olur. Bu durumda güvenli bir dudak balsamı kullanın. Lanolin, yeni doğmuş bir bebek için de güvenlidir. Dudakları çatlamış yeni doğan emziriyorsanız, anne sütü uygulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Taşkın, bebek yanaklarının rüzgarlı bir günde soğuk havaya maruz kalmasıyla kolayca tahriş olabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dışarı çıkmadan önce ve çıktıktan sonra nemlendirmek yardımcı olur. Çok fazla dışarıda kalıyorsanız plastik bir bebek arabası örtüsü kullanın. Kuru cilt, vücudun her yerinde kaşıntılı lekelere neden olabilir. Bu yamalar kırmızı, tahriş olmuş ve pul pul görünür. Bebeğinizin kuru bir cildi veya egzama gibi bir cilt rahatsızlığı varsa soğuk havalarda korumak için ekstra özen gösterin. Bebeğinizin cildi kurumaya yatkınsa, dışarı çıkmadan önce açıkta kalan bölgelerine az miktarda krem veya merhem kullanın.

Banyo yatmadan önceki rutinin güzel bir parçası olabilse de bebeklerin her gün yıkanmasına gerek yoktur. Ilık suda kısa banyolar nem kaybını azaltmak için en iyisidir. 37 derece ile 38 derece arası banyo sıcaklığı bebeğinizi sakinleştirerek, rahatladır. Banyodan sonra nemi hapsedin. Ciltleri hala nemliyken birkaç dakika içinde kuruması en iyisidir. Cildini bir havluyla kurulayın. Evinizdeki hava kuru ise nemlendirici kullanın. Cildini tahriş etmeyecek yumuşak, nefes alabilen kumaşlar giydirin. Kokusuz losyonlar, sabunlar ve çamaşır deterjanları seçin."