En hassas cilt: Bebeğinizin tenini en doğru şekilde nasıl korursunuz?

Bebeklerin cilt bariyeri 1 ila 2 yaşına kadar tam olarak olgunlaşmaz, bu nedenle ilk yıllarda ekstra bakıma ihtiyaç duyulur.
"CİLT PH DEĞERİNE DİKKAT"
- Bebek cildi sıcaklığı iyi düzenleyemez, bu nedenle ideal ortam sıcaklığını sağlayın ve bebekte kızarıklık varsa, genellikle ısı veya giysi malzemesi sorumludur.
- Bebekler güneşte kolayca yanabilir, sabah 10 ile akşam 4 arasında çok fazla güneşe maruz kalmaktan kaçının ve düzenli olarak güneş kremi kullanın.
- Ayrıca bebek cildinde doğal nemlendirme konsantrasyonu daha düşük olduğu için bebek cildi iyi nemlendirilmeye ihtiyaç duyar.
- Cildin pH'ı bebek cildinde hayati bir rol oynar. Bebeklerin cilt pH'ı doğumda 7'dir ve 5 ve 5.5 olur, yetişkin cildinin asidik pH'ı vardır, asidik ph bizi enfeksiyonlardan korur ve cilt floramızı etkiler.
- Bebekler için doğru kremler, cildin pH'ı üzerinde çalışır ve cildi korumak için ph'ı hızlı bir şekilde asidik pH'a çevirmeye çalışır. Bu noktada sabun ve tahriş edici içermeyen ürünler kullanmak önemlidir.
- Ayrıca paraben olmaması da önemlidir. Bazı kremlerde bulunan papatya gibi yatıştırıcı maddeler, cildi daha nazik şekilde nemlendirir.
- Seçtiğiniz kremlerin alkolsüz olması da buradaki en önemli detaylar arasında yer alır. Alkol içeriğine sahip kremler, bebeğininizin cildinde tahrişe varabilecek kötü sonuçlar doğurabilir.
"ATOPİK DERMATİT VE EGZAMA"
Atopik dermatit: Ciltte kuru kalan bölümlerde ortaya çıkabilen ve kuru, kaşıntılı kızarıklarla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Geniş bir alana yayılabilir, kabuk bağlayabilir ve yoğun kaşıntılı hale gelebilir. Bebek için sorun yaratabilecek bu durumun, birçok sebebi olabilir. Nedenleri genetik veya aile öyküsü olabilir, ürünlere veya gıdalara,giysilere, sabunlara, parfümlere veya yumuşatıcılara karşı astım alerjisi olabilir.
- Sebebini bulmaya ve ortadan kaldırmaya çalışın, mümkün olduğunca sık nemlendirin
- Soğuk preslenmiş hindistancevizi yağı ve sabun içermeyen temizleyici kullanın,
- Bebek yeni bir sabun veya deterjanla temas ederse cilt reaksiyonu gösterebilir, bu nedenle doğru deterjan, yumuşatıcı veya kremleri tercih ettiğinizden emin olun.
Egzama; çocuklarda sık görülür. Cilt kıvrımlarında kuru kırmızı kaşıntılı lekeler olarak ortaya çıkar, kötüleşirse sızma veya kabuklanma olabilir.
Tedavi; alerjeni belirlemek, bebekleri emzirmek, sıcak banyolardan kaçınmak, doğru bir banyo yumuşatıcı kullanmak, düzenli olarak nemlendirici kullanmak, çocuğun gıda alerjisi veya solunum alerjisi olup olmadığını veya toza maruz kalmayı içeren ürünler veya belirli sporlar olup olmadığını belirlemek olacaktır.
- İyi bileşenler papatya, allantoin, yulaf ezmesi, hindistancevizi yağı, e vitamini, aynısefa, karite yağı, koku içermeyen badem yağı, mineral yağlar, uzman eşliğinde tercih edilerek kullanılabilir.
- Çocuklar güneşe maruz kalıyorsa, doğrudan güneşe maruz kalmaktan veya güneş banyosu yapmaktan kaçınmaları gerekir. Çünkü ciltleri hassastır ve çok çabuk susuz kalabilirler.