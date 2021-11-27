En hassas cilt: Bebeğinizin tenini en doğru şekilde nasıl korursunuz?

"CİLT PH DEĞERİNE DİKKAT"

Bebek cildi sıcaklığı iyi düzenleyemez, bu nedenle ideal ortam sıcaklığını sağlayın ve bebekte kızarıklık varsa, genellikle ısı veya giysi malzemesi sorumludur.

Bebekler güneşte kolayca yanabilir, sabah 10 ile akşam 4 arasında çok fazla güneşe maruz kalmaktan kaçının ve düzenli olarak güneş kremi kullanın.

Ayrıca bebek cildinde doğal nemlendirme konsantrasyonu daha düşük olduğu için bebek cildi iyi nemlendirilmeye ihtiyaç duyar.

Cildin pH'ı bebek cildinde hayati bir rol oynar. Bebeklerin cilt pH'ı doğumda 7'dir ve 5 ve 5.5 olur, yetişkin cildinin asidik pH'ı vardır, asidik ph bizi enfeksiyonlardan korur ve cilt floramızı etkiler.

Bebekler için doğru kremler, cildin pH'ı üzerinde çalışır ve cildi korumak için ph'ı hızlı bir şekilde asidik pH'a çevirmeye çalışır. Bu noktada sabun ve tahriş edici içermeyen ürünler kullanmak önemlidir.

Ayrıca paraben olmaması da önemlidir. Bazı kremlerde bulunan papatya gibi yatıştırıcı maddeler, cildi daha nazik şekilde nemlendirir.