En huzurlu an! Bebekler neden uykularında gülümser?

Bir bebeğin gülümsediğini görmek kadar dokunaklı bir şey olabilir mi? Bazen melek gülümsemesi olarak da bilinen bir yenidoğanın ilk gülümsemesinden bahsedersek daha da dokunaklı hale geliyor. Çünkü çoğu ebeveyn için genellikle uzun zamandır beklenen ve bu ilk kaotik ama güzel ayların yorgunluğunu ve uykusuz saatlerini bir dereceye kadar telafi eden bir an. Peki neden gülümsediklerini biliyor musunuz?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.08.2021 10:37

Bu büyülü an genellikle bebekler uyurken daha yaygındır. Bebek rüya mı görüyor? Annelerinin karnındaki zamanlarını mı hatırlıyorlar mı? İşte cevabı…

DAHA DOĞMADAN GÜLÜMSEMEYİ ÖĞRENİYORLAR Bebeğinizi ultrasonda gülümserken görecek kadar şanslıysanız, olmayan şeyleri hayal ettiğinizi düşünmeyin. 4D ultrason kullanarak 500'den fazla hamile kadını inceleyen bir araştırma, 31'e kadar fetüsün gerçekten gülümsediğini buldu. Hepsi ortalama 3,21 saniye süreyle gülümsedi. Bu şekilde bilim insanları, bebekler daha anne karnındayken ve doğumlarından çok önce bile spontane gülümsemelerin oluştuğunu belirlediler. Şimdi, doğumdan önce anne rahmindeki bebeklere göz atmamıza izin veren yeni teknolojilerin geliştirilmesi sayesinde, fetüslerin de hamile kaldıktan 18 hafta sonra esnediklerini keşfetmek mümkün hale geldi. 26. hafta civarında, gülümseyebilir, göz kırpabilir ve hatta rahmin içinden ağlayabiliyorlar. Fakat aslında tüm bu yüz ifadeleri, doğum anına bir tür hazırlık olarak geliştirdikleri istemsiz reflekslerdir.

İLK GÜLÜMSEME ASLINDA BİR REFLEKS Daha önce de belirttiğimiz gibi bebeğin anne karnında yaptığı bu hareketler refleks hareketler olarak kabul edilir. Yani, bebekler söz konusu olduğunda genellikle içsel bir iyilik hissi olan bir uyarana ani bir tepkidirler. Birçoğumuzun aksine, bebeklerin aslında gülümsediklerinin farkında olmaması çok muhtemeldir. Burada örneğin; parmaklarını tekmelediklerinde veya emdiklerindeki gibi kaslarının istemsiz hareketinden bahsediyoruz. 2 UYKU EVRESİ Uyurken, yenidoğan normalde 2 uyku evresinden geçer: aktif uyku ve derin uyku. Hızlı Göz Hareketi'nin kısaltması olan REM olarak da bilinen aktif fazın, yoğun beyin aktivitesi tarafından üretildiği düşünülmektedir. Bu, uykuya daldıktan yaklaşık 60-90 dakika sonra gerçekleşir, ancak uyku döngüler halinde çalışır, bu nedenle REM, derin uyku ile de değişecektir. Bununla birlikte, bebeklerimizin vücutlarının istem dışı hareketleri olarak büyük olasılıkla gülümsediğini, yüzünü buruşturduğunu veya bacaklarını gerdiğini tam olarak REM uykusu sırasında görüyoruz.

GÜLÜMSEME BİR CEVAP OLABİLİR Konuşamadıkları için hem gülümsemek hem de ağlamak bebeğin temel iletişim aracıdır. Bu, en azından doğumdan sonraki ilk anları için geçerlidir. Bununla birlikte, diğer çalışmaların bebeklerin doğduktan günler hatta saatler sonra zaten sosyal varlıklar olduğunu kanıtlamayı başardığını da unutmamalısınız. Bu nedenle gülümsemeleri, yanaklarını okşamak veya tekrar temiz hissetmek gibi olumlu duygulara veya yatıştırıcı hislere de bir yanıt olabilir. Sesler, aromalar ve tatlar gibi hoş anılar da bir bebekte gülümsemeyi tetikleyebilir.