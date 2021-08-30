Evinizde farkında olmadığınız tehlikeler! Bebeğinize zarar veriyor

Bebeğinizin yanında hangi eşyaların dikkatli kullanılması gerektiğini, hangi eşyaların bebek beşiğinde bırakılmaması gerektiğini ve hangi eşyaların bir süreliğine bir kenara bırakılması gerektiğini araştırdık.

YASTIKLAR

Yetişkinler, boynunun yastık olmadan düz bir yüzeyde uyumasının ne kadar rahatsız edici olabileceğini bilirler. Genç ebeveynler, kendi deneyimlerine dayanarak, bir bebeğin koltuk başlığına da ihtiyacı olduğuna karar verebilir. Ancak uzmanlar, bebeğinizin yürümeye başlayana kadar bir yastıkla uyuyamayacağını söylüyor. Bebekler en az 1 yaşına kadar ve tercihen 18 ay veya daha sonrasına kadar yastık, battaniye ve diğer yumuşak yataklardan arındırılmış sert, düz bir yüzeyde uyumalıdır.

Bunun birkaç nedeni vardır ve en önemlisi, bir bebeğin uykusunda yanlışlıkla yüzünü yumuşak bir yüzeye gömebilmesidir. Ayrıca biraz daha büyük yaşta, beşikten çıkmak için bir adım olarak kullanabilirler. Son olarak, yanlış dolgu maddesi (tüy veya kuş tüyü) güçlü alerjik reaksiyonların kaynağı olabilir.

BUHAR MAKİNELERİ

Nemli havanın hem çocukların nefes almasına hem de cildine olumlu etkisi olduğu için, bir nemlendirici çocuk odaları için çok kullanışlı bir üründür. Ancak, yanlış kullanılırsa bu cihaz sorunlara neden olabilir. En yaygın sorun nem ve küftür. Bunun olmasını önlemek için çocuk doktorları, nemlendiriciyi higrometre olarak bilinen nemi ölçen bir cihazla birleştirmeyi önerir. Alternatif olarak, nem seviyesini izlemenize yardımcı olacak yerleşik higrostatlı bir cihaz satın alabilirsiniz. Optimum seviyenin %50 olduğuna inanılıyor.

MAGNETLER

Renkli, manyetik harfler ve diğer manyetik oyuncaklar çocukların dikkatini çeker, ancak özellikle mıknatıslar içlerine düzgün bir şekilde sabitlenmemişse gerçekten tehlikeli olabilirler. Bir çocuk gözetim olmadan bu küçük parçaları kolayca yutabilir. Yutulması halinde, sindirim sisteminde ciddi ve yaşamı tehdit eden hasara neden olacak kadar güçle bir araya gelebilirler.

Bebeğin sağlığına yönelik bu ciddi riskten kaçınmak için onları asla bu tür oyuncaklarla yalnız bırakmayın. Çocuğunuzu oynarken izleyin ve bazı parçalarının kaybolup kaybolmadığını fark etmek zor olacağından büyük manyetik oyuncaklar satın almayın.

BEBEK MONİTÖRLERİ

Herkes açık ve erişilebilir prizlerin tehlikesini bilir. Ancak, tüm kablolu cihazlara dikkat etmeye değer. Bununla birlikte, bebek izleme cihazlarını beşik içine veya dışına takmayın. Bir çocuk yanlışlıkla kendisini bir tel ile sarabilir. Ayrıca, bebekler nesneleri çiğnemeyi severler. Bu nedenle, kablosuz bir cihaz satın almak veya onu kabloya ulaşamayacakları şekilde bebeğin erişemeyeceği bir yere kurmak en iyisidir.

BATTANİYELER

Bir battaniye, beşik tamponları ve yastıklarla aynı nedenlerle yasaklanmış ürünler listesine dahil edilmiştir. Hava eksikliğine ve bebeğin vücudunun aşırı ısınmasına neden olabilirler. Riskleri en aza indirmek ve bebeğin uyku güvenliğini sağlamak için bebek 18 aylık olana kadar beşikte fazladan eşya olmaması gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda, 2 aya kadar olan bir bebek için battaniyede doğru kundaklama yasak değildir ve huzursuz bir çocuğun sağlıklı uykusunu gerçekten teşvik eder. Diğer durumlarda, bebeğinizin üşüyüp üşümeyeceğinden endişe ediyorsanız, her çeşit uyku tulumunun battaniyeye iyi bir alternatif olduğunu unutmayın.

PİLLER

Piller kimyasal olarak aktif bir yabancı cisimdir ve yutulduğunda çocuğun yemek borusunu sadece 2 saat içinde yakarak ameliyat ve sağlık sorunlarına yol açar. Piller burun veya kulaklara yerleştirilirse, bu da hoş olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu riskler nedeniyle piller asla bir çocuğun eline geçmemelidir. Pille çalışan oyuncaklara ve cihazlara gelince, pillerin içlerine güvenli bir şekilde sabitlendiğinden ve bir çocuğun bunlara ulaşamayacağından emin olun.

SABİTLENMEMİŞ MOBİLYALAR

Kazaları önlemek için çocuk odasındaki mobilyalar güvenli bir şekilde sabitlenmelidir. Sadece çocuğun üzerine çıkmak isteyeceği gardırop, şifonyer gibi büyük mobilyalardan değil, aynı zamanda zemin aynalarından, TV setlerinden ve kolayca devrilebilecek diğer ekipmanlarI da buna dahildir. Riskleri azaltmak için sağlam geniş tabanlı alçak mobilyalar seçin ve her türlü duvara montaj aparatı kullanın. Çocuğunuzun üzerine tırmanmak istemesine neden olabilecek oyuncakları veya diğer çekici nesneleri mobilyaların üzerinde bırakmayın.

ODA KOKULARI

Kokulu mumların ve oda spreylerinin kimyasal içerdiği bir sır değil. Yetersiz hava sirkülasyonu varsa, yetişkinlerde bile, özellikle alerji ve astıma yatkın kişilerde solunum yollarını tahriş edebilirler. Bu nedenle, genellikle yeni doğan bebeğinizin kreşinde veya uyku ortamında kokulu ürünlerin kullanılmasından kaçınmanız önerilir. Akciğerleri hala gelişiyor ve aerosol tahriş edici maddelere maruz kalmak bronşit, astım veya alerji gibi sağlık sorunlarını daha şiddetli hale getirebilir. Hoş olmayan bir kokudan gerçekten kurtulmanız gerekiyorsa, en azından bebeği odadan çıkarın ve temiz hava akışı sağlayın.

UZUN TÜYLÜ OYUNCAKLAR

Yastık gibi büyük, peluş oyuncakları bebek beşiğinde bırakmamanız gerektiğinin yanı sıra, çocuğunuza peluş oyuncak seçerken şu hususları da göz önünde bulundurmalısınız: Bir oyuncağın gözleri ve burnu ona iplikle bağlanmalıdır. Düğmelerin yırtılması ve yutulması çok kolaydır ve bebek kolaylıkla bu küçük parçaları oyuncaktan kopararak yutma gibi tehlikeli eylemlerde bulunabilir.

Kürk, hızlı boya ile renklendirilmeli veya hiç renklendirilmemelidir.

Dikişlere dikkat edin: oyuncak, dolgunun dışarı çıkıp çocuğun ağzına girmemesi için çok sıkı dikilmelidir.

Aynısı oyuncağın malzemesi için de geçerlidir. Uzun saçlı bir aslanın cazibesine rağmen, çocuğunuz belirli bir yaşa gelene kadar onu satın almaktan kaçınmak daha iyidir. Ayrıca oyuncağın tüyleri er ya da geç dökülmeye başlayacak ve kesinlikle bebeğin gözlerine, burnuna veya ağzına ulaşacaktır.

Daha fazla güvenlik için, özellikle bebekler için tasarlanmış küçük boyutlu özel oyuncaklar seçmek en iyisidir.