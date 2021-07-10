Bebeğinizin göz rengini doğmadan öğrenebilirsiniz!

Bebeğinizin nasıl bir görünüme sahip olacağını merak etmeniz oldukça doğal. Fakat genetik kodlarınızı göz önünde bulundurarak aslında bebeğinizin gözlerinin hangi renk olabileceğini yüksek oranda tahmin edebilirsiniz. İşte bebeğinizin gözlerinin ne olacak sorusunun cevabı…
SADECE ANNE VE BABADAN DEĞİL
Göz rengi belirlenirken sizin ve eşinizin göz rengi en önemli belirleyenler arasında bulunsa da aslında büyükanne ve büyükbabaların göz rengi de bu konuda oldukça önemli. Bu nedenle iki dede ve iki nine ile birlikte sizlerin de göz renklerine bakıldığında 6 kişinin göz renginin genetik renk ağırlığı hangisi ise bebeğinizin göz renginin de o olma ihtimali güçleniyor.
HESAPLAMALAR NE KADAR DOĞRU?
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, bebeklerin göz renginin tahmininde yüksek oranlar yakalansa da aslında %100 emin olunan bir sonuca ulaşılamayacağı belirlendi. Hesaplamaları yapan GHC adı verilen sistem, birçok sonuca ulaşsa da bazı kombinasyonları hesaplayamayabiliyor. Daha önce verisi girilen kombinasyonlara bağlı olarak hesaplama yapan bu sistem, %100 sonuç vermese de büyük oranda bebeğinizin göz rengini tanıyabiliyor.