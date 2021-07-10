Bebeğinizin göz rengini doğmadan öğrenebilirsiniz!

SADECE ANNE VE BABADAN DEĞİL

Göz rengi belirlenirken sizin ve eşinizin göz rengi en önemli belirleyenler arasında bulunsa da aslında büyükanne ve büyükbabaların göz rengi de bu konuda oldukça önemli. Bu nedenle iki dede ve iki nine ile birlikte sizlerin de göz renklerine bakıldığında 6 kişinin göz renginin genetik renk ağırlığı hangisi ise bebeğinizin göz renginin de o olma ihtimali güçleniyor.