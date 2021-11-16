Prematüre bebeklerde en sık görülen sağlık sorunları

Enfeksiyonlar, anne adayının hamilelik öncesi veya sırasında ortaya çıkan yüksek tansiyon rahatsızlığı, annede bulunan kronik hastalıklar, rahimle ilgili sorunlar, ileri ya da çok erken yaştaki gebelikler, plasentanın erken ayrılması veya bebeği iyi besleyememesi, bebekle ilgili sorunlar ya da bebeğin anne karnında gelişiminin durması, bebeğin suyunun çok fazla ya da çok az olması, çoğul gebelik, prematüre doğum nedenlerindendir"

Genellikle bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riskinin de o oranda arttığını ifade eden Uzm. Dr. Sevcan Dablan, şunları kaydetti:

"Sağlık sorunlarının gelişiminde doğum ağırlığı da önemli rol oynar. Bazı problemler doğumda açıkça görülebilirken, diğerleri daha sonraki dönemlerde ortaya çıkar. Prematüre bebeklerde ilk haftalarda görülebilen komplikasyonlar; solunum problemleri, kalp sorunları, beyin kanaması, vücut ısısı kontrolündeki sorunlar, sindirim sistemi sorunları, kansızlık ve sarılık, kan şekeri düşüklüğü, bağışıklık sisteminde zayıflık ve enfeksiyonlara yatkınlık. Prematüre doğum, uzun vadede; serebral palsi, öğrenme güçlüğü, görme problemleri, işitme ile ilgili sorunlar, diş problemleri, psikolojik davranışsal sorunlar ve kronik sağlık sorunları görülebilmektedir."

