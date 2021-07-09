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Uykusuzluk sorunu bitiyor! Bu yöntemle bebeğiniz saniyeler için uyuyakalacak...

Bebeğinizin dış dünyaya bedensel olarak adapte olabilme süreci uzun sürebilir. Biyolojik saatinin düzene girmesinin de vakit alması nedeniyle ilk 3 ay süresince bebekler, uyku düzenlerine geçişte sorun yaşayabilirler. Fakat uygulanacak basit bir yöntem, bebeğinizin kendisini çok daha rahat hissetmesini sağlayabilir.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 17:15
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Bebeğiniz ve sizin için kaliteli bir uyku süreci hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı kalabilmenin en önemli yollarından biri. Bu nedenle bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak da ilerideki dönemlerde en büyük avantajlardan biri olacaktır. İşte bebeğinizin uyumasını sağlayacak o yöntemler…

BEBEĞİNİZİN TEK BİR ŞEYE ODAKLANMASINI SAĞLAYIN

Bu ilk teknik basittir ve harikalar yaratır. Doğal olarak bebekler çok meraklıdırlar ve çevrelerini görmek istedikleri için gözleri her yerde hareket eder. Bu nedenle, bebeğin gözlerinin belirli bir şeye odaklanmasını sağlayabilirseniz, özellikle de bu şey yatay göz seviyesinin üzerindeyse, gözleri çabucak yorulur ve sonunda gözlerini kapatırlar.

ELİNİZİ YÜZÜNÜN ETRAFINDA DOLAŞTIRIN

İkinci tekniğin uygulanması da kolaydır ve bebeğiniz halihazırda uykulu ise daha da iyi sonuç verir. Elinizi nazikçe ve dokunmadan bebeğin yüzünün üzerinden geçirerek başlayın. Etrafta dolaşmaya devam edin. Her seferinde aşamalı olarak daha yavaş yapmak da iyi bir fikirdir. Uyuyana kadar bunu birkaç kez tekrarlayın.

HAFİFÇE SALLANIN

Üçüncü teknik, beşiğin sallanmasına benzer bir yönelim hissi vererek çalışır. Bebek kucağınızdayken, elinizi bebeğin poposuna koyun ve nazikçe kıpırdatmaya başlayın. Bu aynı zamanda bebeğinizin daha derin bir uykuya dalmasına neden olabilecek bir his vererek başının etrafında biraz sallanmaya neden olur.

TÜM YÖNTEMLERİ BİR ARAYA GETİRİN

Bu son teknik, bebeği sallamak, kıpırdatmak, parmaklarını ovuşturmak, susturmak, el uzatmak gibi önceki tüm stratejileri ve daha fazlasını içerir. Biraz hızlı başlayıp sonrasında yavaşlatmak, uykuya geçişi de hızlandıracaktır.

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