Uykusuzluk sorunu bitiyor! Bu yöntemle bebeğiniz saniyeler için uyuyakalacak...

Bebeğiniz ve sizin için kaliteli bir uyku süreci hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı kalabilmenin en önemli yollarından biri. Bu nedenle bebeğinizin uykuya dalmasını kolaylaştırmak da ilerideki dönemlerde en büyük avantajlardan biri olacaktır. İşte bebeğinizin uyumasını sağlayacak o yöntemler…

BEBEĞİNİZİN TEK BİR ŞEYE ODAKLANMASINI SAĞLAYIN

Bu ilk teknik basittir ve harikalar yaratır. Doğal olarak bebekler çok meraklıdırlar ve çevrelerini görmek istedikleri için gözleri her yerde hareket eder. Bu nedenle, bebeğin gözlerinin belirli bir şeye odaklanmasını sağlayabilirseniz, özellikle de bu şey yatay göz seviyesinin üzerindeyse, gözleri çabucak yorulur ve sonunda gözlerini kapatırlar.

ELİNİZİ YÜZÜNÜN ETRAFINDA DOLAŞTIRIN

İkinci tekniğin uygulanması da kolaydır ve bebeğiniz halihazırda uykulu ise daha da iyi sonuç verir. Elinizi nazikçe ve dokunmadan bebeğin yüzünün üzerinden geçirerek başlayın. Etrafta dolaşmaya devam edin. Her seferinde aşamalı olarak daha yavaş yapmak da iyi bir fikirdir. Uyuyana kadar bunu birkaç kez tekrarlayın.