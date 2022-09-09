Uzmanı açıkladı! Bebekleri kesintisiz mışıl mışıl uyutmanın yöntemi...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, bebeklerin ilk 2 yılda zeka gelişimlerinin yüzde 80’inin tamamlandığını, bu nedenle zor uyuyan bebeklerin deliksiz uyku çekmesi için uyku danışmanlığına başvurulması gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar, bebeklerdeki uyku ve beslenme düzeninin ömür boyu etkili olduğu konusunda hemfikir. Doktorlar, anne karnından itibaren başlayan bin günlük süreçteki uyku düzeninin bebeğin zeka ve boy gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklardaki uyku probleminin giderilmesinde önemli ölçüde başarıya ulaşan uyku danışmanlığı hakkında bilgi verdi.



UYKU EĞİTİMİ İLE GECELERİ DELİKSİZ UYKU

Bebeklerin gelişimindeki en önemli unsurun uyku ve beslenme olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yakar, "Çocukları uykuya daldırmak için bazen emzirme, sallama ya da kucakta sallama yöntemi kullanılıyor. Biz doktorlar bu durumlarda uyku danışmanlığına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü çocuklar bu destekli uykuları gece boyunca da devam ettirmek istiyorlar. Uyku danışmanlarıyla ailelere destek veriyoruz. Yaptığımız danışmanlıkla çocukların desteksiz uyumasını ve kendi kendilerine uykuya geçişleri ile gece boyunca deliksiz uyumalarını sağlıyoruz. Uyku danışmanlığında verdiğimiz eğitim genellikle 2 hafta sürüyor. Eğitimde çocukların 3 günlük uyku çizelgelerini çıkarttırıyoruz. Bu çizelgede çocuğun karakterine ve uyku düzenine uygun uyku çizelgesi oluşturuyoruz. Yeni çizelge ile aileleri yönlendirerek 2-3 hafta içerisinde uyku eğitimini tamamlıyoruz. Genelde 4. aydan itibaren uyku eğitimine başlıyoruz. İlk 4 ayda gaz sancıları, geceyi ve gündüzü ayırt edememe, bazı hormonların tam olarak salgılanamaması uyku düzensizliğine neden oluyor. Dördüncü aydan sonra çocuklara uyku eğitimi verilebiliyor" dedi.