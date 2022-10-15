1 bardak bu karışımdan içerseniz metabolizmayı hızlandırıyor

Vücudumuzun ayakta kalabilmesi için en önemli ihtiyaçların başında suyun geldiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden "Su hayattır. Günde en az 8 bardak su içmeniz gerekir" dedi. Su tüketiminin az olması halinde cilt hastalıklarının gelişebileceğini, susuzluğun uyku getirdiğini; buna karşın yeteri miktarda su içen kişinin ağrılarının hafifleyeceğini, bağırsakların daha sorunsuz çalışacağını, ağız sağlığının korunacağını, mide asidinin önleneceğini söyledi. Kas fazlaysa ve stres varsa su ihtiyacının artacağını da sözlerine ekledi.

"LİMONSUZ OLMAZ"

Limonun yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotik olduğuna değinen Diyetisyen Erden, "Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta enfeksiyonlar olmak üzere, yüksek tansiyona, anemi ve astıma karşı koruma sağlar. Limonda bulunan antioksidanlar, tümör ve kanser gelişmesine engel olur. Lif yapısından dolayı böbrek taş oluşumunu ve iltihaplanmayı engeller. Toksik maddelerin etkilerini azaltır. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Limonun kabukları antiseptiktir; karaciğeri korur ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelir" diye konuştu.