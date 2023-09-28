30 gramı günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %37’sini karşılıyor! Gece kramplarını tek seferde bitiren besin

Vücut için hayati öneme sahip olan magnezyum minerali, yeterli miktarda alınmadığında kas krampları, kan şekeri düzensizliği, halsizlik, sinir sisteminde bozukluklar gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkar. Günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarı yetişkin bir insan için 300-400 miligram arasındadır. İhtiyaç duyulan magnezyumun karşılanması için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekir. İşte magnezyum eksikliğini önleyen, magnezyum deposu besinler...
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
Magnezyum bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, 30 gram tüketildiğinde günlük ihtiyaç duyulan magnezyumun %37'sini karşılıyor. Kasları güçlendiren, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan, kemikleri güçlendiren ve enerji üretimine katkı sağlayan magnezyum, doğru karşılandığında gece kramplarını da bitiriyor. Günlük ihtiyaç duyulan magnezyum alındığında, diyabet riski azalıyor kan basıncı düzenleniyor.
Magnezyum içeren diğer besinler şöyle;
BADEM:
En sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan badem, aynı zamanda magnezyum deposudur. Bir avuç badem tükettiğinizde günlük magnezyum ihtiyacınızın %80'ini karşılamış olursunuz.
ISPANAK:
Ispanak, magnezyum açısından en zengin besinlerden biridir. Faydaları saymakla bitmeyen ıspanak, 200 gram tüketildiğinde günlük magnezyum ihtiyacının %52'sini karşılar.
FASULYE:
Sağlıklı besinlerden biri olan ve haftada bir kez tüketilmesi önerilen siyah fasulye, bir tabak tüketildiğinde günlük ihtiyaç duyulan magnezyum ihtiyacının %42'sini karşılar.
YULAF:
Özellikle diyet yapanların kahvaltıda tercih ettiği yulaf, magnezyum deposu besinlerden biridir. Bir kase yulaf lapası yenildiğinde günlük ihtiyaç duyulan magnezyumun %44'ünü karşılar.
MUZ:
Hem lezzetli hem sağlıklı besinlerden biri olan muz, günlük magnezyum alımınıza katkı sağlar. Bir adet muz günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 9-12'sini karşılayabilir.
YER FISTIĞI:
Yer fıstığı, magnezyum içeriği yüksek olan bir kuruyemiş türüdür. 100 gram yer fıstığı günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde %52'sini karşılar.