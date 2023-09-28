30 gramı günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %37’sini karşılıyor! Gece kramplarını tek seferde bitiren besin

Vücut için hayati öneme sahip olan magnezyum minerali, yeterli miktarda alınmadığında kas krampları, kan şekeri düzensizliği, halsizlik, sinir sisteminde bozukluklar gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkar. Günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarı yetişkin bir insan için 300-400 miligram arasındadır. İhtiyaç duyulan magnezyumun karşılanması için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekir. İşte magnezyum eksikliğini önleyen, magnezyum deposu besinler...