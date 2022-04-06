Acıkmadan kolay bir ramazan geçirmenin 10 yolu

11 Ayın sultanı Ramazan ayı başladı.Ramazan ayında oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz.

Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına işte öneriler;

1-Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.

2- Sahurda meyveyi tercih etmeyin

3-Sahurda bol bol su için