Adele'in 22 kilo vermesine neden olan 3 şey!

Adele'in sıkı bir diyet ve egzersiz programı yaptığı biliniyor. Fakat bu konuda antrenörü de yoğun bir şekilde öne çıkıyor. Eğitmenin verdiği röportajlarda Adele'in seçim aralığının oldukça geniş olduğuna ve ona uygun şekilde bir program hazırlandığından bahsediliyor.

Adele'in Londra'da yaşayan eğitmeni Geracimo, sadece ünlü sanatçının kilo verme yolculuğunu değil dönüşümünde karmaşık bir yol izlememesini de övüyor. Adele'in spor eğitmeni, bu kalıcı kilo verme sürecini üç önemli adımda nasıl başardığını anlattı.

"İLK ADIM DİYET: İŞTE KİLOLARI VERMESİNİ SAĞLAYAN SİRFOOD DİYETİ"

Adele'in kilo verme sürecinde insanları hayran bırakan ve heyecan verici ayrıntı, bu süreçte izlediği yol ve oldukça akılda kalıcı bir diyet planı izlemesiydi. Adele, "sirtfood" adı verilen bir diyet ile ve vücutta belirli protein zincirlerini harekete geçirerek işleyen bazı özel gıdalar olan "sirtuin" adlı besinleri tükettiği bir beslenme planını izledi.





Bilimsel olarak antioksidan içeriği yüksek olan bu diyet, yaşlanmayı yavaşlatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve vücuttaki iltiphap oranını azaltıyor. Bu sayede bedenin doğru bir çalışma sistemine kavuşarak yağ kaybına da yardımcı oluyor. Bu diyette izin verilen en yaygın yiyecekler arasında portakal, bitter çikolata, maydanoz, lahana ve zerdeçal bulunuyor.

Yapılan araştımaları "sirtfood" adı verilen bu diyetin insanların bir haftadan kısa sürede 3 kilo kadar kaybetmesine yardımcı olabildiğini tespit etti.

"SIKI BİR EGZERSİZ PROGRAMI"

Adele'in dönüşümü, aynı zamanda kısa sürede fazla kilo vermek üzerine kurulu değil. Antrenörü Geronimo, takviye veya hap kullanmanın değil, sıkı çalışmanın önemli olduğunu belirtiyor. Bunun için kalıcı ve etkili bir kilo kaybının doğru ve sıkı bir diyet ve egzersiz programı ile ilgili olduğunu söylüyor.





Adele'in antrenörü, haftada 2-3 kez birlikte antrenman yaptıklarını, bu antrenman sırasında vücut ağırlığı, direnç bantları ve ağırlık çalışmasına odaklandıklarını belirtiyor. Ayrıca boks gibi eğlenceli ve enerjisini atmayı sağlayan çeşitli egzersizler de Adele'in programına dahil edilmiş. Tüm vücudunu etkileyebilmesi için direnç antrenmanlarının yanı sıra kardiyo egzersizleri de programda yerini alıyor. Ayrıca pilatesi de spor programına dahil eden Adele, bu sayede vücudunun şekle girmesine yardımcı olacak bir plan izliyor.

"DÜZENLİ UYKU SON AMA EN ETKİLİ ADIM"

Adele'in kilo verme süreci, diyet ve spordan ibaret değil. Aynı zamanda iyi uyku da sağlıklı yaşam ve doğru kilo aralığı için sağlıklı bir uyku düzeni, hayati önem taşıyor. Bir çocuk annesi olmak, uzun süre seyahat etmesini gerektiren turneleri yoğun bir program izlemek yeterince uyku alamamasına neden oluyordu. Bu sistemi değiştirerek Adele en önemli adımlardan birini oluşturdu.





Düzgün bir şekilde uyumak, stresle savaşmaya, kasların gevşemesine, onarılma sürecinin hızlanmasına ve iyileşmeye izin verir. Ayrıca yağ yakımını hızlandırmak için yeterli uyku süresini tamamlamak, oldukça önemlidir. Her yetişkinin kesintisiz olarak 7-8 saat aralığında uyuması önerilir.

Adele'in bu 3 ipucunun dışında kilo kaybındaki etkili olan bir alışkanlığını daha bırakması oldu. Çaydan vazgeçmek, diyet planındaki en önemli adımlardan biriydi. Günde iki şekerli en az on fincan çay içmesi, en az 20 küp şeker almasına neden oluyordu. Bu nedenle çay içmeyi bırakarak her zamankinden daha fazla kilo vermesini sağlamıştı.