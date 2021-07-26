Aileler dikkat! Ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor

Ev kazalarından korunmak için önceden önlem almak gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Kaynar su yanıkları, temizlik malzemeleri yeme veya içme, ateşli yanıklar, ilaç zehirlenmeleri, elektrik çarpmaları, soluk borusu tıkanmaları ev kazalarından bazıları. En sık görülen ev kazası düşmelerden korunmak için çocukları kaygan zeminlerde tek başına bırakmayınız. Ayrıca halı altlarına kaymayı engelleyen malzemeler koyunuz. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda düşmeler çok sık görülecektir. Bu düşmelerin kötü sonuçlanmaması için evin içinde onun gezeceği serbest alanlar oluşturunuz. Mümkünse orta sehpa gibi evin ortasında bulunan ve düştüğünde kafasını çarpabileceği dekoratif ürünleri bir süreliğine kenara çekiniz veya kaldırınız. Özellikle keskin kenarlı olan mobilyalar için köşe korumaları kullanmalıyız" uyarısında bulundu.

"YABANCI CİSİM YUTULMASI KARŞI EĞİTİM VİDEOSU İZLEYİN"

Çocuğun oyuncaklarının yaşına göre seçilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Cömert, "Küçük parçalı oyuncaklar bebeklerin yutması açısından tehlike arz etmektedir. Özellikle bebeklerde sık görülen kazalardan biri de yabancı cisim yutulmasıdır. Bunlar içerisinde de çok sık rastladığımız madeni bozuk para yutulmasıdır. Masa üstlerinde bozuk para bulundurmamaya çalışalım. Ayrıca yere birçok küçük parçalı eşyaların düşebileceğini hesap edip evi her gün süpürelim. Olası yabancı cisim yutulmalarına karşı eğitim videoları izleyelim" diye konuştu.