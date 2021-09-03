Aşırı kilo geri dönüşü çok zor olan hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Obeziteye neden olan fazla kilo, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok hastalığa zemin hazırlar.

Aşırı kilo/obezitenin verdiği zararlar şunlardır:

*Günlük aktivitelerde, iş/okul hayatında Motivasyon eksikliği

*Sürekli yorgunluk hali

*Eklemlerde, özellikle dizlerde rahatsızlık

*Kalça ve omurga ağrıları

*Hanımlarda aşırı kilodan büyüyen göğüsler nedeniyle sırt ağrıları ve duruş bozuklukları

*Efor sarfetmeksizin Nefes nefese kalmak

*Merdiven çıkmakta güçlük çekmek

*Tempolu yürüyüşte zorlanmak, Koşamamak

*Hareket kısıtlılığı sebebiyle kilo alımının daha da artması

*Giysilerin olmaması ve Büyük beden kıyafetler giymek zorunda kalmak

*Yaşı daha genç olduğu halde yaşından büyük göstermek

*Sosyal hayatta özgüven kaybı, olası psikolojik bozukluklar

OBEZİTENİN NEDENLERİ

Obeziteye zemin hazırlayan birçok neden bulunur. Bunların başında hareketsiz bir yaşam tarzı ve vücudun yakabileceğinden fazla kalori tüketmesi gelir. Ayrıca genetik yatkınlık, insülin direnci, hipoglisemi, stres, hormonal bozukluklar (büyüme hormonu, tiroit, hipofiz ve adrenal bez sorunları) da obeziteyi tetikleyen faktörlerdir.

Temel sorun yağ dokusunun artarak aşırı kilo sorununu ortaya çıkartmasıdır. Günümüzde maalesef fastfood ve benzeri dengesiz beslenmeye yönelimin artması nedeniyle Çocukluk çağı obezitesinin de arttığını görüyoruz. Aşırı kilolu çocukların, önlem alınmadığı taktirde gelecekte Diyabet, kalp ve koroner damar hastalıkları, erken yaşta hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara yatkınlıkları da maalesef artmaktadır.

O nedenle düzenli ve dengeli beslenmeye, sportif aktivitelere yönlendirme gibi tedbirlerle vaktiyle aşırı kilonun önüne geçilmesi en doğru seçenek olacaktır.