Aşurenin mucizevi faydası! Bağışıklığı güçlendiriyor ve...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur şöyle konuşuyor: "Aşure hazırlanırken rafine şeker yerine; incir, kayısı, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin miktarını artırarak meyvelerin şekerinden faydalanmak hem diyet yapanlar için hem de diyabet hastaları için daha uygun olur. Dışarıda içeriği bilinmeyen aşureleri tüketmektense evde bu şekilde kuru meyveler kullanılarak yapılan aşureyi porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Aşure yüksek kalorili bir tatlı olduğu için kilo verme döneminde olanların günlük enerji ihtiyacını göz önünde bulundurmaları gerekir." Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşure ile gelen 6 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bitkisel besin gruplarının çoğunu içeren aşure; bağışıklığı güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Tam anlamıyla vitamin, mineral ve protein deposu olarak öne çıkan aşure; taze ve kuru meyveler sayesinde A vitamini ve C vitamini; buğday ve yarma gibi tahıllar sayesinde B grubu vitaminleri; ceviz, fındık ve fıstık gibi yağlı tohumlar sayesinde de çok iyi bir E vitamini ve omega 3 kaynağı olma özelliğine sahip.

BAĞIRSAKLARI DÜZENLİYOR

Aşure içerdiği tahıllar, kurubaklagil, kuru meyveler ve kuruyemişlerle posa açısından oldukça zengin bir tatlı olduğundan; bağırsak dostu olarak öne çıkıyor. Zengin posa içeriği sayesinde kabızlık sorununa karşı da fayda sağlıyor.

KALP VE DAMARLARI KORUYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur "Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir yani kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla rahatlıkla tüketebilirler. Aşurenin içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir." diyor.

SÜT YAPIMINI ARTIRIYOR

Aşure içerdiği yüksek enerjisiyle ve vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı oluyor. Ayrıca emziren annelerin hem artan enerji ihtiyacını hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor.

BÜYÜME VE GELİŞMEYİ DESTEKLİYOR

Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için aşure, hem yüksek enerji içeriğiyle hem de içerdiği zengin makro-mikro besin öğeleri bakımından çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekleyen, sağlıklı bir tatlı olma özelliği taşıyor.

PSİKOLOJİYİ OLUMLU ETKİLİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur "Aşure yapılırken kullanılan malzemeler B grubu vitaminlerden ve omega 3 bakımından zengin olduğu için ruh halini iyileştiriyor, psikolojiyi olumlu etkiliyor ve depresyon riskini azaltıyor." diyor.