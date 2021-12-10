“Bağırsak sağlığınız için kısır döngüyü kırın”

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, bağırsak sağlığını tehdit eden divertikül riskine dikkat çekti. Divertikül denilen keseciklerin en sık olarak kalın bağırsak kasının zayıf bölgelerinde oluştuğunu, özellikle 40 yaşından sonra yaygın görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Yalçın, şöyle konuştu: "Divertikül görülme sıklığı 50 yaş üzerinde yüzde 30, 80 yaş üzerinde yüzde 70'e çıkar. Nadiren sorunlara yol açar. Ancak bu keselerin bir ya da daha fazlası herhangi bir nedenle iltihaplandığında ise şiddetli karın ağrısı, ateş, mide bulantısı gibi şikayetlerle kendini gösterir. Yani divertikülit hastalığına neden olur. Divertikülit hafif ya da şiddetli olabilir. Hafif divertikülit, dinlenmeyle, diyet değişikliği, antibiyotikle tedavi edilebilirken şiddetli ve tekrarlayan divertikülit ameliyat gerektirebilir."

"YÜKSEK LİFLİ BESİNLER TÜKETİLMELİ"

Divertikülin kesin nedeninin bilinmediğini, genellikle yüksek lifli besinler tüketilmemesinin risk faktörü olarak gösterildiğini kaydeden Uzm. Dr. Yalçın, "Liften fakir beslenme tarzında kalın bağırsakta dışkı sertleşir. Dışkının rektuma ilerleyebilmesi zorlaşır ve kalın bağırsakta basınç artar. Ve bu basınç artmasına bağlı olarak da özellikle kolonun alt kısmında kesecikler ortaya çıkar. Bunlar iltihaplandığında da divertikülit gelişir. Divertikülit gelişme riskinin başında kişinin yaşı gelir, görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Kabızlık ciddi risk faktörüdür. Kabızlığa karşı liften zengin beslenmek, yanı sıra bol su tüketmek, düzenli egzersiz yapmak gerekir. Aşırı kilolu olmak da divertikülit gelişme olasılığını artırır. Kullanılan bazı ilaçlar divertikülit riskini artırırken, sigara içenler de içmeyenlere göre daha çok tehdit altındadır. Özetle; divertikülit ciddiye alınması ve hemen tedaviye başlanması gereken bir hastalıktır. Keseciklerin oluşmaması için de doğru beslenme ve egzersizin yer aldığı hayat tarzı benimsenmelidir" dedi.