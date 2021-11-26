Bağışıklığı güçlendirmek isterken kilo almayın

Kış mevsiminin gelmesi havada ani değişimler grip, nezle salgınlarının en çok yaşandığı dönemler oluyor. Bu dönemde ya bağışıklık artsın diye daha ya da çeşitli detokslar yaparak bağışıklığımızın düşmesine neden olabiliyoruz. Akşam atıştırmalıklarımızı da arttırınca bağışıklık güçlendireyim derken kilo kontrolümüzü kaybedebiliyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, kış mevsiminde beslenmeye dair önemli bilgiler verdi. Düşük kalori içeren diyetlerin, tek tip beslenme şeklinin metabolizmayı yavaşlatabileceği gibi bağışıklık sistemini de düşürebildiğini ifade eden Balkan, "Yeterli ve dengeli beslenme kavramı bu dönemde daha çok önem kazanıyor. Soğuk havalarda karbonhidrat ve yağlı besinlere olan istek artabiliyor. Düşük kalorili beslenmeyelim tabi ama gereğinden fazla karbonhidratlı ve yağlı besin tüketiminden de kaçınalım. Havaların erken kararması ve daha çok evde vakit geçirmeye başlamamız ile birlikte tatlı ihtiyacımızda da bir artış gerçekleşebiliyor. Artan tatlı ihtiyacını meyve ile karşılamaya çalışın. Günlük 5-6 porsiyon meyve sebze tüketin ve tükettiğiniz meyve sebzelerin rengarenk olmasına özen gösterin" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN YİYEBİLECEĞİ HALE GETİRİN"

Diyetisyen Cemre Balkan şöyle devam etti: "Kış sebzelerinden bazıları özellikle çocuklar tarafından sevilmeyebiliyor. Evde az yağ içeren fırın ya da tavada yapılmış börek, krep, poğaçalar yapıp sebzeleri bu tariflerin içerisinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Ispanaklı, pırasalı börek ya da mücver; maydanoz-dereotlu krep; patlıcan-yeşil mercimekli poğaça gibi. Kışın güneşten fazla yararlanamadığımız için vücudumuzda D vitamini eksikliği meydana gelebilir. Mutlaka kontrollerinizi yaptırın ve gerekli ise takviye ile destekleyin. D vitamini eksikliğinde kas-kemik ağrıları, halsizlik, yorgunluk, depresyon gerçekleşebiliyor. Soğuk havalarda canınız sıcak bir şeyler çekebilir. Çorba sıklıkla tercih edebileceğiniz bir seçenek olsun; üstelik tüketemediğiniz sebzeleri çorba içerisine katarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda mide hacminizin bir kısmını doldurarak yemekte fazla porsiyon tüketmemenize yardımcı olurken karbonhidrata olan istediği de azaltıp kilo kontrolünü destekleyecektir."

"BAHARATLARA BESLENMENİZDE YER VERİN"

Kış mevsimiyle birlikte daha çok kullanılan baharatlara değinen Balkan, "Tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlara beslenmenizde yer verin. Antienflamatuar özellikleri ile vücuttaki inflamasyon azalmasına yardımcı olarak bağışıklık güçlendirici etkide de bulunurlar. Zencefilin mideyi rahatlatıp sindirimi kolaylaştırıcı etkisi de bulunmakta. Aromaları sayesinde de kışın çaylarınızda kullanabilirsiniz; tarçın tatlı istediğine iyi gelecektir. Bu dönemde sıcak bir şeyler içme ihtiyacınız olabilir. Herhangi bir rahatsızlığınız yok ise tatlı içecekler yerine ıhlamur, kuşburnu, adaçayı gibi çaylar tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.