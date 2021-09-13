Bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler

Bu nem burun, boğaz ve soluk yollarında ödeme neden olarak akciğere giden oksijen miktarını azaltır. Bunun yanında eklem ağrıları, uyku eğilimi, dikkat dağınıklığı, sindirim sistemi bozuklukları gibi etkilere sebep olur. Özellikle bu dönemde vücudun mineral dengesinin mevsimlere adapte edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

BAHAR YORGUNLUĞUNA İYİ GELEN BESİNLER

SU: Bunlardan ilki sudur. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Günlük ortalama 2.5-3 lt su tüketmek bahar yorgunluğunu atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Ananas: Özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi önerilir. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır.

Çilek: Su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.

Avokado: Bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir.

Ceviz, fındık, badem gibi besinler magnezyum deposu olmaları sebebiyle yorgunluğa karşı yüksek etkiye sahiptirler. E vitamini ve omega-3 bulundurmaları sebebiyle vücudumuzun enerji ihtiyaçlarını çokça karşılamakta ve bahar yorgunluğunun getirdiği uyuşukluğu, halszilik gibi durumların önüne geçmektedirler.

Enginar: Niasin, potasyum, A, C vitaminleri ve bolca posa bulundurması sebebiyle toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırarak yorgunluk hissinin önüne geçen bir diğer besindir. Karaciğer dostudur.

Semizotu: Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için enerjik, zinde hissetmemizi sağlar.

Kuşburnu: Potasyum ve fosfor bakımından zengin bir çaydır. İçerdiği A, C, B1, B2, K ve E vitaminleri sayesinde vücut direncini arttırarak etkin bir kan temizleyici özelliğine sahiptir.

Adaçayı: Güçlü antioksidan özelliğine sahip olan adaçayı, A, B ve C vitaminlerinden oluşmaktadır. Sindirim ve dolaşım sistemleri açısından olumlu etkileri olan bu çay, enerjinin yeniden kazanılmasına yardımcı olmaktadır.

Yeşilçay: Sağlıklı içeceklerin başında gelen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra daha güçlü bir bağışıklık sisteminin olmasına yardımcı olmaktadır.

Antiseptik özelliği bulunan melisa ise bu dönemlerde meydana gelen düzensiz uyku sorununa çözüm niteliğindedir.