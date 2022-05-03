Bayramda yanlış beslenmek kilo alımına neden olabilir

Ramazan'da bir ay boyunca oruç tutmanın etkisiyle gün boyu aç kalmaya alışan midede rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemek için uzmanlar daha az ve daha sık yenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:24

Fazla miktarda ve yağlı besin tüketen kişilerde gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıkları görülebildiğine işaret eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, "Özellikle bayramda ve sonrasında hamurlu tatlı tüketimi kandaki yağ ve kolesterol düzeyini de yükseltebilir. Ailesinde kalp, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalığı ve mide rahatsızlığı olan kişilerin bu konuda daha hassas davranmaları önemlidir" diye konuştu.

Yemek miktarı azaltılıp öğün arttırılmalı

Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, "Bayram boyunca kalabalık ve çok keyifli olan aile yemeklerinin sık olması yenilen yemek miktarını artırır. Ancak özellikle gün boyu aç kalmaya alışan midede sorun yaşanmaması için yemek miktarlarının azaltılıp öğün sıklıklarının artırılması gerektiği unutulmamalıdır. Güne hafif bir kahvaltı ile başlamak en doğrusu olur. Peynir, zeytin, domates, kepek ekmeği gibi mideyi zorlamayacak besinler aşırıya kaçmamak şartıyla yenebilir. Yemekler 3 ana öğün, 2 ara öğün olmak üzere yenmelidir. Ana öğünlerde et, süt, sebze ve tahıl grubu ürünlerinden yeterli miktarda aşırıya kaçmadan tüketilmeli; ara öğünlerde ise meyve, kepekli bisküvi gibi alternatifler tüketilmelidir. Besinler iyi çiğnenmeli, az ve sık yemek yenmelidir. Özellikle yaşı ilerlemiş ve çeşitli sağlık problemleri olan aile büyüklerinin daha da dikkatli olması gerekir. Ramazan bayramının klasiği olmasına rağmen hamurlu ve kızartma şeklinde yapılan tatlılar yerine, daha hafif olan sütlü ve meyveli tatlılar tüketmek daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.