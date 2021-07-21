Bayramda yemeği kaçıranlar dikkat! Bu kür her şeyi dengeliyor

Kurban Bayramı , yılın en çok sevilen dönemlerinden biri olsa da yoğun et tüketimi, tatlılarla birlikte yüksek kalori ve şeker alımını artırabiliriz. Bu durumu dengelemek için uygulayacağınız bir detoks kürü ise bayram süresince tükettiğiniz ağır yemeklerin suçluluğunu üzerinizden atmanızı sağlıyor. İşte Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman 'dan birbirinden farklı 6 farklı detoks tarifi...

Her gün pestisit, gıda katkı maddeleri, ilaçlar, endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklı veya metabolizma sonucu oluşan iç kaynaklı birçok toksik maddeye maruz kalıyoruz. Vücut aslında çeşitli yollarla oluşan bu toksik maddeleri her gün özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde vücuttan uzaklaştırır. Toksinlerin nefes, idrar, dışkı veya ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılması işlemine detoksifikasyon denir.

Detoksifikasyonun %75'i karaciğerde gerçekleşse de beyinde, akciğerde, deride, bağırsaklarda ve böbreklerde de detoksifikasyon gerçekleşmektedir. Vücudumuzun ana temizleme organı karaciğer atılması gereken toksik maddeleri suda çözünebilir hale getirerek toksinlerin idrar ve dışkıyla atılmasını sağlar.

Detoks sisteminin düzgün işleyebilmesi için antioksidan olarak adlandırılan bazı vitamin ve minerallere ihtiyacımız var. Bu etkileri nedeniyle antioksidanların detoks etkisi yaptığı söylenir. Antioksidan içerikli besinlerin yaptığı "detoks" değil var olan detoks sistemlerine destek olmaktır. Yüksek miktarda toksine sürekli olarak maruz kalırsak ya da detoks sisteminin çalışması için gereken yardımcı vitamin ve mineralleri yeterince alamazsak detoks işlemi sırasında oluşan toksinler karaciğerde birikir. Ayrıca yaş ile birlikte vücudun toksinleri temizleme gücünde de azalma gözlenir.