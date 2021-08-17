Beslenmenizi değiştirecek soru! Müsli neden diyetinizin bir parçası olmalı?

Güne zinde başlamak için müsli yemenin güzelliği, yulaf formundaki yüksek lif ve fındık formundaki proteinin iyiliğini tek bir kaseden almanızdır. Hayatımızın yoğun temposu içinde mutfakta sağlıklı bir şeyler yapmaya vakit bulamıyoruz. Müsli, sağlıklı malzemelerle paketlenmiş, beslenme ve lezzetin doğru karışımı ile hızlı ve yapımı kolay bir atıştırmalıktır.

MÜSLİ, YULAF, MISIR, BUĞDAY GEVREĞİ, TAHILLAR...

Müsli, yulaf, mısır, buğday gevreği, tahıllar, tohumlar, kuru meyveler ve çeşitli bileşenler ile yapılan yüksek proteinli tahıldır. Müsli, çinko, E vitamini, Tiamin, B6 vitamini, B12 vitamini, ayrıca demir, magnezyum, fosfor, potasyum gibi farklı bileşenleri bir araya getirir. Sabahları yoğurt, biraz süt ve taze meyveler ile en iyi şekilde yenir.

Lif içeriği yalnızca şişkin karnınızı kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak sağlıksız atıştırmalık seçeneklerinden kaçınmanıza yardımcı olur. Sağlığa giden yolda ilerlemenin en iyi yollarından biri, sağlıksız beslenme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı seçeneklerle değiştirmektir.

FAYDALARI

Müsli, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği veya akşam atıştırmalığı için yiyebileceğiniz sağlıklı bir besin olarak popülerdir. Ancak darı ile müsliyi birleştirmek, sağlığınıza ekstra besin maddeleri de ekler. İşte bu atıştırmalığı sağlıklı bir alternatif olarak tercih etmeniz için birkaç neden: