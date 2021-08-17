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Beslenmenizi değiştirecek soru! Müsli neden diyetinizin bir parçası olmalı?

Müsli, çözünür lifler ve kepekli tahıllar açısından son derece zengindir, sindirim sisteminiz için büyük faydalar sağlarken aynı zamanda kilo yönetimine yardımcı olur. Özellikle son yıllarda müsli, yulaf, taze ve kuru meyveler, tohumlar ve kuruyemişlerden oluşan yemeye hazır bir tahıl birleşimi ve popüler bir kahvaltı seçeneğidir. Günün ilk öğünü en önemlisidir. Gece boyu süren açlığınızı bitirmesi ve günün geri kalanında vücudunuzun nasıl işleyeceğini belirlemesi nedeniyle dikkatli bir seçim yapılması gereken bir öğündür.

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Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:37
BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRECEK SORU! MÜSLİ NEDEN DİYETİNİZİN BİR PARÇASI OLMALI?

Güne zinde başlamak için müsli yemenin güzelliği, yulaf formundaki yüksek lif ve fındık formundaki proteinin iyiliğini tek bir kaseden almanızdır. Hayatımızın yoğun temposu içinde mutfakta sağlıklı bir şeyler yapmaya vakit bulamıyoruz. Müsli, sağlıklı malzemelerle paketlenmiş, beslenme ve lezzetin doğru karışımı ile hızlı ve yapımı kolay bir atıştırmalıktır.

MÜSLİ, YULAF, MISIR, BUĞDAY GEVREĞİ, TAHILLAR...

Müsli, yulaf, mısır, buğday gevreği, tahıllar, tohumlar, kuru meyveler ve çeşitli bileşenler ile yapılan yüksek proteinli tahıldır. Müsli, çinko, E vitamini, Tiamin, B6 vitamini, B12 vitamini, ayrıca demir, magnezyum, fosfor, potasyum gibi farklı bileşenleri bir araya getirir. Sabahları yoğurt, biraz süt ve taze meyveler ile en iyi şekilde yenir.

Lif içeriği yalnızca şişkin karnınızı kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda daha uzun süre tok kalmanızı sağlayarak sağlıksız atıştırmalık seçeneklerinden kaçınmanıza yardımcı olur. Sağlığa giden yolda ilerlemenin en iyi yollarından biri, sağlıksız beslenme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı seçeneklerle değiştirmektir.

FAYDALARI

Müsli, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği veya akşam atıştırmalığı için yiyebileceğiniz sağlıklı bir besin olarak popülerdir. Ancak darı ile müsliyi birleştirmek, sağlığınıza ekstra besin maddeleri de ekler. İşte bu atıştırmalığı sağlıklı bir alternatif olarak tercih etmeniz için birkaç neden:

  1. Müsli kesinlikle diğer tahıllardan daha sağlıklıdır ve genellikle sandviç veya çörek ile karşılaştırıldığında daha az şeker ve kalori içerir.
  2. Müsli tipik olarak lif ve tahıllar konusunda, bunların ikisi de sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.
  3. Müsli kalorileri kontrol eder ve ayrıca sizi daha uzun süre tok tutar.
  4. Müsli, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan önemli bir bileşen olarak yulaf içerir.
  5. Müsli, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için mükemmel olan bakır, magnezyum, fosfor ve manganez gibi iyi bir besin kaynağıdır.
  6. Müsli ayrıca, kalp sorunları ve bu tür yaşamı tehdit eden diğer hastalıkların riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak, besleyici özelliklerle dolu dengeli bir diyet sağlar.
  7. Bir kase müsli, diyetinize protein, omega asitler, vitaminler ve potasyum eklemenin harika bir yoludur.

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