Beyni güçlendiriyor! Alzheimer, diyabet ve kansere kalkan olan besin...

Akdeniz diyeti dünya genelindeki sağlık kuruluşları tarafından sürdürülebilir diyet örüntüsü olarak tanımlanmakta, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi için izlenmesi gereken bir beslenme çeşidi olarak onerilmektedir. Temelde bitkisel besin tüketimine dayalı olduğundan iklim değişikliğinin önlenmesi ve su ayak izinin azaltılması açısından önem taşır ve böylece çevreye zarar vermezken sağlığımızı da korur. Meyve, sebze, sert kabuklu yemişler ve tahıllar gibi bitkisel kaynaklı besinler ile zeytinyağının yüksek miktarda; balık ve tavuk etinin orta; süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et, işlenmiş et ve tatlıların az miktarda tüketildiği bir beslenme şekli olan Akdeniz diyeti, içerdiği antioksidan özellikteki polifenoller, vitamin ve mineraller sayesinde ölüm riskini azaltır. Ayrıca kanser, alzheimer, parkinson gibi bilişsel hastalıklar, kardiyovaskuler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diyabeti önleyebilmektedir.

SERA GAZI TEHLİKESİ

Gunumuzde hayvanlar için gereken yem ile et ve diğer hayvansalların uretilmesi ve milyarlarca hayvanın her gun dunyanın dort bir yanına taşınması doğa ve gezegen uzerinde son derece ağır bir yuk oluşturuyor. Et uretimi için hayvanlara yem olarak verilen buyuk miktarlardaki tahılların ve tum bunların ekim alanlarının ormansızlaşmada, doğal yaşam alanı kaybında ve turlerin yok oluşunda buyuk bir payı var. Çünkü hayvancılık, dünya çapında toprak ve su kullanımını en fazla olumsuz etkileyen insan faaliyetlerinden biri olarak goruluyor.