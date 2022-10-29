Beyni güçlendiriyor! Alzheimer, diyabet ve kansere kalkan olan besin...

Akdeniz diyeti dünya genelindeki sağlık kuruluşları tarafından sürdürülebilir diyet örüntüsü olarak tanımlanmakta, sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi için izlenmesi gereken bir beslenme çeşidi olarak onerilmektedir. Temelde bitkisel besin tüketimine dayalı olduğundan iklim değişikliğinin önlenmesi ve su ayak izinin azaltılması açısından önem taşır ve böylece çevreye zarar vermezken sağlığımızı da korur. Meyve, sebze, sert kabuklu yemişler ve tahıllar gibi bitkisel kaynaklı besinler ile zeytinyağının yüksek miktarda; balık ve tavuk etinin orta; süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et, işlenmiş et ve tatlıların az miktarda tüketildiği bir beslenme şekli olan Akdeniz diyeti, içerdiği antioksidan özellikteki polifenoller, vitamin ve mineraller sayesinde ölüm riskini azaltır. Ayrıca kanser, alzheimer, parkinson gibi bilişsel hastalıklar, kardiyovaskuler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diyabeti önleyebilmektedir.

Danimarka, Finlandiya, Norveç gibi kuzey ulkelerinin halkını daha fazla taze, mevsimsel ve yerel besinler yemelerini desteklemek için geliştirilen Nordik diyeti; taze, yerel meyveler ve sebzeler, deniz urunleri ve tam tahıllara dayalı bir diyet modelidir. Nordik diyetindeki temel besin bileşenlerini başta cilek, ahududu, böğürtlen gibi meyveler, somon, orkinos, palamut gibi yağlı balıklar, kuru baklagiller, sebzeler ve arpa, yulaf, çavdar gibi tam tahıllar oluşturmaktadır. Nordik diyeti ve Akdeniz diyeti arasındaki temel farklılık Akdeniz diyetinde zeytinyağı kullanılırken Nordik diyetinde ana yağ kaynağı olarak kanola yağının kullanılmasıdır. Nordik diyetinin kardiyovaskuler hastalık riskini azalttığı, kolesterolü yuksek olan kişilerde kolesterol, trigliserit, LDL gibi kan yağlarında, kan basıncı ve insulin duyarlılığı uzerinde olumlu etkilerinin olduğu, tip 2 diyabetin onlenmesinde etkili olduğu, bel çevresinde yağlanması olan kişilerde ağırlık kaybı sağladığı yapılan çalışmalarda kanıtlanmış.

İki beslenme modelinde de yuksek miktarda tüketimi önerilen bitkisel ağırlıklı besinler sayesinde sera gazı salınımı daha duşuktur. Geleneksel beslenme modelleriyle karşılaştırıldığında hayvansal kaynaklı besinlerin oldukca az tuketimi, Akdeniz ve Nordik tipi beslenmeyi sürdürülebilir beslenme açısından oldukça önemli bir noktaya getiriyor.