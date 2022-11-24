Bilim insanları açıkladı: Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımızı etkilemektedir. Besinler özellikle diyet yapanlar ya da kilo vermek isteyenler için dikkat edilmesi gereken bir etkendir. Çünkü besinlerin kalorileri kilo alıp vermemizde ciddi bir rol oynar. Gün içinde tükettiğimiz besinlerin kalorilerinin kaç olduğunu biliyor musunuz? Artık mevsimini beklemeden her zaman her yerde bulabileceğimiz besinlerin sağlığımız üzerinde etkileri şaşırtıyor. Greyfurt da metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için oldukça faydalı bir meyvedir. Greyfurt %90 oranında su içerdiğinden zayıflama açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. Peki günlük hayatta diyet yaparken ya da yediğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu merak ediyor musunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin kalorileri...
Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından greyfurt suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.
Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.
SALATALIK
Su oranı: 96%
Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu besinler oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. Besin değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.
KABAK (DOLMALIK)
Su oranı: 95%
Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve besin değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.
DOMATES
Su oranı: 94%
Domates ülke genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri ve zengin bir likopen, beta karoten, folik asit, potasyum, C ve E Vitaminleri ve flavanoid kaynağıdır. Kalp hastalığına ve kansere iyi gelmesinin ve genel sağlığımıza faydalı olmasının yanında, yüzde 94 oranında da su içermektedir. Yani dehidrasyon yaşamamızı (susuz kalma) engelleyen gıdaların başlarında gelmektedir.
ANANAS
Su oranı: 87%
Ananas için doğa ananın şekeri diyebiliriz. Vücudu hidre etmesinin yanında besin değeri de yüksektir. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerin yanında, ananas bromelain enzimi bakımından da zengindir. Bromelain kanser hücreleri ile savaştığı ve yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği bilinmektedir.
KARPUZ
Su oranı: 92%
Karpuz da yazın favori yiyeceklerinden. Hayatımıza tat katmasının yanında yüzde 92 su oranıyla vücudumuzun yaz sıcağında su kaybı yaşamasını da engeller. 2009 tarihli bir araştırma gösteriyor ki bazı meyve ve sebzelerdeki tuz, mineral ve doğal şekerler insanların su ihtiyacını su ve sporcu içeceklerine göre daha etkili bir şekilde giderebiliyor. Bu araştırmada, karpuzun bu konuda en iyi yiyecek olduğu sonucu da çıkmıştır.
GÖBEK SALATA
Su Oranı: 96%
Göbek salata yıllar boyu diyetisyenler tarafından besleyici değeri konusunda kötü şöhret edinmiştir. Çoğu diyetisyen ıspanak, lahana ya da marul gibi daha koyu yeşil olan varyasyonlarını önermiştir. Daha koyu yeşil olanlarda daha yüksek miktarlarda lif, ana mineraller ve vitaminler vardır. Ama su konusunda göbek salata daha öndedir. Arkasından marul çeşitleri gelir.
TURNA YEMİŞİ
Su Oranı: 87%
Taze turna yemişi yemenin büyük faydaları vardır. İdrar yolları enfeksiyonu, bazı kanser çeşitleri için koruyucu işlevinin yanında bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun susuz kalmasını önler.
GREYFURT
Su Oranı: 91%
Greyfurt dehidrasyonu (susuz kalma) önlemesinin yanında yağ yakmaya ve göbek bölgesini küçültmeye de yardımcı olan bir meyvedir. Bir araştırmada, araştırmacılar, her yemekten önce yarım greyfurt yemenin diyet yapan kişilerin 12 haftalık bir periyotta yaklaşık 15 kg vermelerine yol açtığını öğrenmişlerdir.
DOLMABİBER
Su Oranı: 92%
Bir dolmalık biberi kırdığınızda su sıçradığını farketmişsinizdir çünkü dolmabiberin yüzde 92'si sudan oluşmaktadır. Kırmızı, yeşil, turuncu ya da sarı, ne renkte olursa olsun tüm dolmabiberler vücut için su kaynağıdır. Besinsel değer olarak da zengindir. Yüksek oranda C Vitamininin yanında, tüm renklerdeki dolmabiberler vücudun düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan anti-oksidan, vitamin ve mineraller bakımından zengindir.
YABANMERSİNİ
Su Oranı: 85%
Yabanmersininin faydaları saymakla bitmez. Kansere karşı koyar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyin sağlığına destek olur. Ayrıca yüzde 85 su oranıyla, vücudun susuz kalmamasına yardımcı olur.
ÜZÜM
Su Oranı: 81%
Üzüm de su zengini bir meyvedir. Ek olarak kalp sağlığı ve bağışıklı sistemi için de faydalıdır. Bir salkım üzüm günlük önerilen K ve C Vitaminleri miktarının yarısına yakınını sağlar.