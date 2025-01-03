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Bilim insanları yaşamın moleküler zamanlayıcılarını taklit etti

Montréal Üniversitesi'nden bilim insanları, canlıların biyolojik zamanlamasını yöneten iki temel moleküler mekanizmayı başarıyla yeniden oluşturdu. Çalışma, bu nanomakinelerin nasıl farklı zaman ölçeklerinde aktive ve deaktive olduğunu anlamaya katkı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:38
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BİLİM İNSANLARI YAŞAMIN MOLEKÜLER ZAMANLAYICILARINI TAKLİT ETTİ

Araştırmada, DNA kullanılarak 5 nanometre genişliğinde bir "nanokapı" tasarlandı. Bu yapı, moleküler zamanlayıcıların iki ana mekanizmasını (indüklenmiş uyum ve konformasyonel seçim) modellemek için kullanıldı. İndüklenmiş uyum mekanizmasında, bir molekül "kapı kolunu" tutarak hızlı bir açılma sağlar. Konformasyonel seçimde ise kapının kendiliğinden açılması beklenir.

Sonuçlar, "kapı kolu" mekanizmasının bin kat daha hızlı çalıştığını, ancak daha yavaş mekanizmanın istenen hızlarda programlanabildiğini gösterdi. Bu keşif, nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında yeni ufuklar açıyor.

Özellikle ilaç taşıyıcı sistemlerinde, bu mekanizmalar sayesinde ilaçların salınım hızları programlanabilir hale getirilebilir. Araştırmacılar, hızlı ve yavaş ilaç salınımı sağlayabilen antimalaryal bir ilaç taşıyıcı tasarladı.

Bu çalışma, nanoteknoloji uygulamalarına ek olarak, biyolojik evrimde bu mekanizmaların farklı avantajlarını da açıklıyor. Hızlı mekanizma ışık algısı gibi kısa süreli tepkilerde faydalı olurken, daha yavaş mekanizma uzun süreli süreçlerde avantaj sağlıyor.

Çalışma, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

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