Bir bardak kuralı su içme alışkanlığı kazandırıyor

Çisem Gündüz, bir bardak kuralına uymanın su içme alışkanlığı kazandırdığına dikkat çekerek, "Su içmeyi unutanlar için geliştirilmiş bir kural var; sabah kalkınca, yemekten ve duştan önce, çay-kahvenin yanında ve yatmadan önce bir bardak su içmek alışkanlık kazanmada oldukça etkilidir" diye konuştu.

SU İHTİYACI VÜCUT AĞIRLIĞIYLA YAKINDAN İLİŞKİLİ

Gün içerisinde böbrekler, sindirim sistemi ve terleme yoluyla ortalama 2-2,5 litre su kaybettiğimizi, yazın bu miktarın daha da arttığına değinen Gündüz, "O nedenle yaz mevsiminde daha çok su içmemiz gerekiyor" hatırlatmasında bulundu. Herkesin günlük su ihtiyacının kilosuna göre değişebildiğini, ideal su tüketimi miktarını bulabilmek için vücut ağırlığını 30 ile çarpmak gerektiğini anlatan Çisem Gündüz, "Örneğin, 60 kg ağırlığındaki bir kişinin günlük su ihtiyacı 1800 ml yani 1,8 litre olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gün içerisinde tüketilen yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz gibi faktörler bu miktarın değişmesinde rol oynar" diyor.

ALIŞKANLIK KAZANMANIN 8 ADIMI

Pek çoğumuz su içmeyi unutmaktan yakınıyoruz. Gün içine yayılacak alışkanlıkların bu unutkanlığın üstesinden gelmemize yardımcı olacağını anlatan Çisem Gündüz, önerilerini şöyle sıralıyor:

"- Güne 1 bardak su içerek başlayın. Bu sayede iç organlarınızın ve sindirim sisteminizin de çalışmaya başlamasına yardımcı olacaktır.

- Çalışma masanıza su şişesi koyabilirsiniz. Bu sayede susamadan su içme alışkanlığınız için bir adım atmış olursunuz.

- Sularınızı mevsim meyveleri ile renklendirebilirsiniz. Örneğin C vitamininden zengin kivi, portakal, limon ilave edebilirsiniz.

- Evde televizyon ya da bilgisayar karşısına oturmadan önce suyunu yanınıza almayı ihmal etmeyiniz.

- Yemeklerden önce 1 bardak su içebilirsiniz. Doygunluğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır.

- Kahve ve çay içerken yanına 1 bardak su eklemeniz, bu içeceklerin diüretik etkisinden korunmanızı sağlayacaktır.

- Duştan önce içeceğiniz 1 bardak su tansiyonunuzun dengelenmesine yardımcı olur.

- Yatmadan önce içeceğiniz 1 bardak su ise kalbiniz korur."