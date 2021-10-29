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Birkaç günde fazla yağı yaktırıyor! Uyumadan önce sadece bir bardak içtiğinizde...

Antrenman rutininize ve diyetinize bağlı kalmak, zaman zaman zor olabilir. Ancak kilo alımını uzak tutacak, deneyebileceğiniz, takip etmesi kolay birkaç numara var. Geceleri tarçın çayı tüketmek inatçı yağlarla savaşabilir.

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:52
Birkaç günde fazla yağı yaktırıyor! Uyumadan önce sadece bir bardak içtiğinizde...

Aromatik baharat tarçın, manganez, demir, lif, kalsiyum ve K vitamini bakımından zengindir. Bu güçlü baharat, dünya çapında birçok kültürde kullanılmaktadır ve şaşırtıcı sağlık yararları ile bilinir. Tarçın genellikle tatlılarda ve smoothie'lerde kullanılır. Tarçınlı çayı daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

Tarçın Çayı Kilo Kaybına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Tarçın çayı besin açısından yüksektir ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir ve kolesterol ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutar. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle şişkinliği azaltmaya ve sindirime yardımcı olur ve hatta kalori yakmaya bile katkıda bulunabilir.

Beslenme uzmanı Dr Anju Sood , NDTV Food'a "Tarçın vücudun metabolik hızını artırabilir. Çoğu zaman, bir kişinin insülini dirençli hale geldiğinde, şeker metabolize olmaz ve yağa dönüşür. Tarçın, insülini uyarmaya ve alınan gıdalardan gelen şekeri metabolize etmeye yardımcı olabilir." diyerek tarçının kilo vermedeki büyük sırrını açıklıyor.

Tarçın Çayı Tarifi:

Tarçın çayı, hem malzemelerin kolay bulunması hem de dakikalar içinde hazırlanabiliyor olması sayesinde kolayca en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor. İşte o tarif...

Gerekli Malzemeler:

  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tarçın tozu veya tarçın çubuğu
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yöntem:

  1. Suyu kaynatın, tarçın tozu veya çubuk tarçın, karabiber tozu bal ve limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.
  2. Karışım uygun şekilde kaynatıldığında güzelce karıştırın. İçeceği süzün ve sıcak olarak için.

Bu mutfak malzemesini günlük diyetinize ekleyin ve bağışıklığınızı artırın. Yatarken tarçın çayı içmek yorgun kaslarınızı gevşetecek ve yağ yakacaktır.

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