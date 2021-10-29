Birkaç günde fazla yağı yaktırıyor! Uyumadan önce sadece bir bardak içtiğinizde...

Aromatik baharat tarçın, manganez, demir, lif, kalsiyum ve K vitamini bakımından zengindir. Bu güçlü baharat, dünya çapında birçok kültürde kullanılmaktadır ve şaşırtıcı sağlık yararları ile bilinir. Tarçın genellikle tatlılarda ve smoothie'lerde kullanılır. Tarçınlı çayı daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

Tarçın Çayı Kilo Kaybına Nasıl Yardımcı Olabilir?

Tarçın çayı besin açısından yüksektir ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir ve kolesterol ve kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutar. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle şişkinliği azaltmaya ve sindirime yardımcı olur ve hatta kalori yakmaya bile katkıda bulunabilir.

Beslenme uzmanı Dr Anju Sood , NDTV Food'a "Tarçın vücudun metabolik hızını artırabilir. Çoğu zaman, bir kişinin insülini dirençli hale geldiğinde, şeker metabolize olmaz ve yağa dönüşür. Tarçın, insülini uyarmaya ve alınan gıdalardan gelen şekeri metabolize etmeye yardımcı olabilir." diyerek tarçının kilo vermedeki büyük sırrını açıklıyor.