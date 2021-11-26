Bu besin bağışıklığı güçlendiriyor

Pancar lif içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırıyor, mideyi daha geç terk ediyor. Böylece kilo vermeye katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Pancar ayrıca düşük yağ oranı ve düşük kalorisiyle de zayıflama diyetlerinde kullanılmaya uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor" diyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Pancar bileşenleri, özellikle de pancara kırmızı rengini veren betalain pigmentleri, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) etki gösteriyorlar. Pancar içeriğindeki zengin C vitaminiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de oldukça etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Bu sayede kış mevsiminde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı vücudun direnci artırıyor ve birçok hastalığın gelişmesi önlenebiliyor" diyor.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREBİLİYOR

Kalp krizi, felç, beyin kanaması ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların gelişmesindeki en temel neden, yüksek tansiyon oluyor. Yüksek tansiyon ayrıca pek çok hastalık için ciddi bir risk faktörü. Pancar içeriğindeki nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesine katkıda bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan basıncının düşmesinde etkili oluyor.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLİYOR

Pancar yüksek posa içeriğiyle bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Bu etkisiyle gaz, şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçiyor. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık probleminin çözümüne katkıda bulunuyor.

SPORDA PERFORMANSI ARTTIRIYOR

Pancar antrenman sırasında dayanma süresini uzatıp daha geç yorulmaya ve bu sayede antrenman süresini uzatmaya destek oluyor. Yapılan çalışmalarda; egzersiz öncesinde tüketilen 500 ml pancar suyunun, egzersiz sırasında algılanan zorlanma derecesini düşürdüğü, böylelikle performansı olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, spor yapanlarda 500 ml pancar suyu tüketiminin nitrat açısından güvenli olduğuna dikkat çekerek, "Ancak sporculara yönelik kullanılan destek karışımlarında yer alan bileşenlerle gelişebilecek olan olası etkileşimlere bağlı riskler konusunda dikkatli olunması gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

KANSERE KARŞI ETKİLİ OLUYOR

Kırmızı pancar, içeriğindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ve kanserli hücrelerle savaşıyor. Pancara kırmızı rengini veren bu pigment, ilaçların vücutta bıraktığı toksinlerin yok edilmesinde ve tümörün büyümesini önlemede etkili oluyor.