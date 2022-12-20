Bu çay her bir yağ hücresini “hedef” alıyor! Fazlalıklardan kurtulmanın sırrı bu yudumda

Bitki çayları, çeşitli koşullara bağlı serbest radikal hasarına karşı koruma sağlayan çok sayıda besleyici bileşik sunar. Bazen bu kimyasallar yağ hücrelerinin üretimine müdahale ederek yağ kaybına neden olabilir. Rooibos çayı da ana besin faydalarının yanı sıra esas olarak benzersiz polifenol kaynağı olması sayesinde yağ yakıcı özelliklere sahiptir.
"BİLEŞİKLER YAĞ HÜCRESİ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR"
Rooibos çayında bulunan aspalatin gibi bileşiklerin, güçlü anti-kanser, anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca içeriğindeki flavonoid sayesinde kan şekerini düşürebilir ve bu durum onun diyabetin önlenmesini mümkün kılar. Tüm bu çalışmalar, içeceğin yağ hücresi oluşumunu da engellediğini gösterdi.
Çay kimyageri ve bilim insanı Tim Bond, kilo vermenin sağlıklı beslenme ve egzersizle olduğunu, fakat rooibos çayının bunun da artı destek sağladığını belirtti.
"YAĞ TABAKALARI ÖNEMLİ SORUNLARIN DA KAYNAĞI"
Visseral yağ gözle görülmez ancak bazen şişkin bir göbek, karın boşluğunda yağ olduğunun güçlü bir göstergesidir. Karnın derinlerinde oturan yağ tabakaları, iltihap salgıladıkları için daha tehlikelidir.
2014 yılında Phyto-medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak rooibos çayı tüketiminin yeni yağ hücrelerinin üretimini engellemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bulgular özellikle rooibosun yeni yağ hücrelerinin oluşumunu durdurduğunu ve hızlı yağ metabolizmasını teşvik ettiğini gösterdi.
"AÇLIĞI ENGELLEYEN BİLEŞİKLER…"
Bulgular aynı zamanda açlığı engelleyen ve enerji dengesini düzenleyen hormon olan leptinin salgılanmasında da azalma olduğunu ortaya koydu. Kilo kaybı sırasında leptin seviyeleri düşer ve beslenmeyi uyarmak ve enerji harcamasını azaltmak için hipotalamusa sinyal gönderir. Tüm bu nitelikler, bir dizi başka bitkisel içecekte de bulunan kateşinlerden kaynaklanır.
Ayrıca, vücudun daha fazla kalori yakmasına neden olan artan enerji kullanımından gelir. Araştırmacılar, bu yağ yakıcı etkilerin bazılarının yağları uzak tutmak için eşit derecede önemli olduğunu teorileştiriyor. Örneğin lipit metabolizması gibi biyolojik mekanizma, yağ yakımı meydana geldiğinde ağırlığı yönetmek için gereklidir.
Umut verici sonuçlar elde etmek için araştırmalar, rooibos çayı gibi sağlıklı içecekleri sağlıklı bir diyetle birleştirmenin önemli olduğunu gösteriyor.