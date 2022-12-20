Bu çay her bir yağ hücresini “hedef” alıyor! Fazlalıklardan kurtulmanın sırrı bu yudumda

Bitki çayları, çeşitli koşullara bağlı serbest radikal hasarına karşı koruma sağlayan çok sayıda besleyici bileşik sunar. Bazen bu kimyasallar yağ hücrelerinin üretimine müdahale ederek yağ kaybına neden olabilir. Rooibos çayı da ana besin faydalarının yanı sıra esas olarak benzersiz polifenol kaynağı olması sayesinde yağ yakıcı özelliklere sahiptir.

"BİLEŞİKLER YAĞ HÜCRESİ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR"

Rooibos çayında bulunan aspalatin gibi bileşiklerin, güçlü anti-kanser, anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca içeriğindeki flavonoid sayesinde kan şekerini düşürebilir ve bu durum onun diyabetin önlenmesini mümkün kılar. Tüm bu çalışmalar, içeceğin yağ hücresi oluşumunu da engellediğini gösterdi.

Çay kimyageri ve bilim insanı Tim Bond, kilo vermenin sağlıklı beslenme ve egzersizle olduğunu, fakat rooibos çayının bunun da artı destek sağladığını belirtti.