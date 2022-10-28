Bu hata kilo vermeyi durduruyor! Zayıflamak istiyorsanız mutlaka her gün...

DİYETTE EN SIK YAPILAN HATALARDAN BİRİ... Diyette en sık yapılan hatalardan biri daha, 'hep aynı gıdaları tüketirsem daha çok kilo verebilirim' düşüncesidir. Bu kilonun yağ ağırlığı üzerinden değil kas kuvveti kaybına da yol açmasına sebep olabileceğinden doğru bir yaklaşım şekli değildir. Yemek yeme süresi mümkün olduğu kadar uzatılmalıdır. Böylelikle hem daha az yemek yiyecek hem de sindirim enzimleri salgılanacaktır. Sebzelerin su ve lif oranları yüksek olduğundan kalorisi düşüktür.

EN ZOR GİDEN KİLO O SON KALAN 2-3 KİLO OLUYOR Çiğ yenen kıvırcık, göbek, marul, nane, maydanoz, roka, biber, domates, salatalık serbest olarak tercih edilebilir. Nedense diyet yapan kişiler; meyveleri hep kalorisiz gibi düşünüp, sınırsız tüketebilecekleri sanmaktadır. Ancak karpuz, üzüm, incir gibi meyve değişimleri içeriğindeki fruktoz şekerinden kaynaklı sınırlı düzeyde tüketilmelidir.