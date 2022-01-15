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Bu kahvaltı haftada 3 kilo verdiriyor! İhtiyacınız olan tek şey…

Zengin bir kahvaltı öğünü, diğer öğünlerin de en önemli destekçisi. Sabah saatlerinde ihtiyacınız olan değerleri almak, günün ilerleyen zamanlarında alacağınız öğünlerde de daha dikkatli olmanızı sağlar. Böylece doğru kalori değerini aynı zamanda besleyici içeriklerle bir arada tükettiğinizde vücudunuz bu durumda var olan fazla kalorileri yakmaya başlayarak kilo verme sürecinizi kolaylaştırır.

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:16
BU KAHVALTI HAFTADA 3 KİLO VERDİRİYOR! İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY…

Hedef; kısa sürede fazla kilo vermek olmasa da bazı besleyici kahvaltı tarifleri, sağlıklı bir beslenme düzenine doğru giriş yapmanızı sağlayarak bedeninizin bu duruma alışmasını kolaylaştırır. Bu nedenle doğru bir kahvaltı, süreci hızlandırırken sağlıklı kalmanızı da sağlıyor. İşte kahvaltıda hazırlayabileceğiniz o tarif…

KAHVALTI TABAĞI

  • Olgunlaşmış yarım avokado
  • İhtiyacınız kadar limon suyu
  • 1 küçük dilim beyaz peynir
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 dilim tam tahıllı ekmek
  • Zeytinyağı bol olan 5 tane zeytin
  • İsteğe göre baharat

ETKİSİ:

Avokado, yumurta ve peynir ihtiyacınız olan sağlıklı yağların yanı sıra protein ve kalsiyum desteğini sunarak oldukça besleyici bir birliktelik sunar. Ayrıca en sağlıklı yağ seçeneklerinden biri olan zeytinyağı, ihtiyacınız olan yağ asitlerini sağlayarak kalp-damar sağlığınızı koruyarak gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi de sağlayacaktır.

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