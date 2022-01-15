Bu kahvaltı haftada 3 kilo verdiriyor! İhtiyacınız olan tek şey…

Hedef; kısa sürede fazla kilo vermek olmasa da bazı besleyici kahvaltı tarifleri, sağlıklı bir beslenme düzenine doğru giriş yapmanızı sağlayarak bedeninizin bu duruma alışmasını kolaylaştırır. Bu nedenle doğru bir kahvaltı, süreci hızlandırırken sağlıklı kalmanızı da sağlıyor. İşte kahvaltıda hazırlayabileceğiniz o tarif…

KAHVALTI TABAĞI

Olgunlaşmış yarım avokado

İhtiyacınız kadar limon suyu

1 küçük dilim beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim tam tahıllı ekmek

Zeytinyağı bol olan 5 tane zeytin

İsteğe göre baharat

ETKİSİ:

Avokado, yumurta ve peynir ihtiyacınız olan sağlıklı yağların yanı sıra protein ve kalsiyum desteğini sunarak oldukça besleyici bir birliktelik sunar. Ayrıca en sağlıklı yağ seçeneklerinden biri olan zeytinyağı, ihtiyacınız olan yağ asitlerini sağlayarak kalp-damar sağlığınızı koruyarak gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi de sağlayacaktır.