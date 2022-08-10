Bu "tatlılara" bayılacaksınız! Göbek yağlarını eritiyor, tatlı krizlerini bitiriyor: Yanında bir bardak bu çaydan içerseniz...

Tatlıyı seviyor, ama aynı zamanda kilo vermek istiyorsanız, sevdiğiniz lezzetlerden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Önemli olan tercihleriniz. Ne zaman ve ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz gibi ayrıntılara dikkat ederek bu riski önleyebilirsiniz. İşte özgürce tatlı yiyebilmenin ipuçları…
PORSİYON KONTROLÜ OLAN TATLILARI SEÇİN
Kilo vermeye çalışıyor olmanız tatlı yemeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine porsiyon boyutlarınıza dikkat etmek harikalar yaratabilir.
Uygun miktarda tatlı yemek, kilo vermeyi kolaylaştıran bir diyetin parçası olabilirken, büyük porsiyon boyutları yemek sağlık hedeflerinize ters düşebilir. Gerçek meyvelerle yapılan meyveli bir tatlı veya bireysel boyutta bir ikram gibi önceden porsiyonlu tatlılar, kilolarını yönetmek isteyenler için güzel seçeneklerdir.
TATLININ YANINDA BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY
Çay içmenin ne ilgisi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak ikisinin kombinasyonu sadece lezzetli değil, aynı zamanda daha sağlıklı da olabilir. Bu nedenle Uzman Diyetisyen Manaker yeşil çayı denemenizi öneriyor.
Manaker, yeşil çayın, kilo kaybını desteklediği gösterilen kafein ve EGCG adlı bir bileşik içerdiğini ve bu sayede tatlıdan gelen ekstra kaloriyi daha rahat yakabileceğinizi belirtiyor.
MEYVE EN DOĞAL TATLI
Meyve seviyorsanız, tatlı seçenekleriniz için ara sıra en sevdiğiniz meyveyi yemeyi deneyin. Meyve tüketimi, tatlı krizlerini bastırmaya yardım ederken aynı zamanda lif ihtiyacınızı karşılar ve iştahınızı da kontrol altında tutar. Fakat tamamen tatlı bir seçenek istiyorsanız basit bir meyve tatlısı yapabilirsiniz. Örneğin; kivi ve portakal sorbe sizin için hem tatlı hem de sağlıklı bir seçenek olabilir.
HERHANGİ BİR TATLI İÇİN KISITLAMAYI KALDIRIN
Bazen kilo vermek için kendimizi çok fazla sınırlamak tam tersi bir etki yaratabilir. Taylor Wesely, yiyecekleri sınırladığımızda ve canımızın çektiği yiyecekleri yememize izin vermediğimizde, çok daha fazla yeme isteğini artacağını dile getiriyor. Büyük olasılıkla pes edene kadar özlem artmaya devam edecek.
Wesely, kilo vermek için daha fazla tatlı yemek mantıksız gelse de, uzun vadede kilo vermenize gerçekten yardımcı olabileceğini dile getirdi. Tatlı krizlerinize ne kadar sık teslim olur ve tatlı yerseniz, o kadar az 'heyecan verici' veya 'özel' hale gelir. Zamanla, o çok sevdiğiniz tatlıyı bu sayede daha az düşünecek ve porsiyon boyutlarınız doğal olarak küçülteceksiniz.
TATLIDAN ÖNCE YOĞUN BİR BESLEYİCİ MENÜ TÜKETİN
Akşam yemeği için besin açısından yoğun bir yemek yedikten sonra tatlınızı yemeniz de önemlidir. Tatlıyı aç karnına veya besin yönünden zayıf olan bir yemekten sonra yemeye çalışırsanız, sağlık hedefleriniz üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir . Ayrıca yüksek karbonhidratlı, özellikle rafine karbonhidratlı öğünler yemek kan şekerinizi hızla yükseltir. Bu tür yemekler de şekerli tatlılara olan iştahınızı artıracaktır.