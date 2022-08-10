Bu "tatlılara" bayılacaksınız! Göbek yağlarını eritiyor, tatlı krizlerini bitiriyor: Yanında bir bardak bu çaydan içerseniz...

Tatlıyı seviyor, ama aynı zamanda kilo vermek istiyorsanız, sevdiğiniz lezzetlerden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Önemli olan tercihleriniz. Ne zaman ve ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz gibi ayrıntılara dikkat ederek bu riski önleyebilirsiniz. İşte özgürce tatlı yiyebilmenin ipuçları…

Uygun miktarda tatlı yemek, kilo vermeyi kolaylaştıran bir diyetin parçası olabilirken, büyük porsiyon boyutları yemek sağlık hedeflerinize ters düşebilir. Gerçek meyvelerle yapılan meyveli bir tatlı veya bireysel boyutta bir ikram gibi önceden porsiyonlu tatlılar, kilolarını yönetmek isteyenler için güzel seçeneklerdir.

TATLININ YANINDA BİR FİNCAN YEŞİL ÇAY

Çay içmenin ne ilgisi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak ikisinin kombinasyonu sadece lezzetli değil, aynı zamanda daha sağlıklı da olabilir. Bu nedenle Uzman Diyetisyen Manaker yeşil çayı denemenizi öneriyor.

Manaker, yeşil çayın, kilo kaybını desteklediği gösterilen kafein ve EGCG adlı bir bileşik içerdiğini ve bu sayede tatlıdan gelen ekstra kaloriyi daha rahat yakabileceğinizi belirtiyor.