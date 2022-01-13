Çikolata dişlere zarar verir mi?

Araştırmalara göre ilk kez Aztekler tarafından ekilmiş. Yediğimiz çikolata ise kakao, süt, şeker, yağdan oluşmaktadır. İçerisinde kullanılan süt miktarı kültüre göre değişmektedir. Anglosakson ülkeler sıklıkla daha fazla sütlü çikolatalar tercih ediyorlarken, dünya genelinde bitter çikolata tüketimi gün gittikçe artmaktadır. Dünyada en fazla çikolata tüketen ülkeler İsviçre ve İrlanda olduğu bildirilmiştir Türkiye ise bu ülkeleri takiben 3 sırada yer almaktadır.

PEKİ ÇİKOLATANIN ASLINDA KAKAONUN BİZE YARARI VAR MI?

Kakaonun bizim için en yararlı kısmı içerisinde bulunan flavanoidlerdir. Bu maddeler antiinflamatuar, antioksidan ve antimikrobik etkilere sahiptirler. Doğada bu içeriğe en yüksek miktarda sahip bitkidir. Ayrıca içeriğindeki tannik asit sayesinde mikropları öldürebiliyor hem de tükürüğümüzdeki asiti dengelemede yarar sağlayabiliyor.

PEKİ YEDİĞİMİZ HER ÇİKOLATA BU KADAR YARARLIMI?

Tabikî hayır! Çikolata içerik olarak kakaonun dışında süt, yağ ve şeker içeriyor. Şekerin ne kadar zararlı olduğunu artık tartışmamıza gerek yok sanırım. Çikolatadan yani kakaodan bahsedilen fayları sağlayabilmemiz için en az %70 kakao içeriğine sahip bitter çikolataları tercih etmemiz gerekmektedir.

PEKİ ÇİKOLATAYI BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ KILAN NEDİR? ÇİKOLATA NİÇİN BAĞLILIK YARATMAKTADIR?

Bu sorunun cevabı son dönemlerde duymaya alışık olduğumuz bağırsak bakterileri bağırsağımızda yaşayan iyi bakteriler (probiyotikler). Çikolata sonrasında hissettiğimiz mutluluk hissi için gerekli nörotratransmitter maddeleri sadece bağırsağımızda bulunan bakterilerin kakao tüketimi sonrası üretebileceği belirlenmiştir. Ayrıca çikolata tüketimi sonrasında sağlığımıza yararlı birçok yan üründe üretmeye devam ettikleri bildirilmiştir. Hatta inanmayacaksınız düzenli bitter çikolata tüketen insanların ara sıra tüketenlere oranla daha sağlıklı bir vücutları ve mikropları olduğu da bildirilmiştir.

Kısacası kendimiz ve sevdiklerimiz için ez az %70 kakao içeren bitter çikolatanın tüketilmesi bizi mutlu ettiği kadar vücudumuza mutlu edebilir. Çocuklarımız bitter çikolata tadına alıştırarak sağlıklı bir atıştırmalık tercih etmiş olabiliriz.