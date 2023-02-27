‘Deprem, duygusal yeme davranışlarına yol açtı’

İnsanların stres, kaygı, mutsuzluk gibi olumsuz duygular içinde olduğunu dile getiren Dyt. Yılmaz, bu duyguların çoğu kişide yeme davranışının bozulmasına neden olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kimi kişilerin bu yıpratıcı duygulardan dolayı iştahsızlık yaşayarak yemek yiyemiyor. Kimileri ise anlık mutluluk verdiği için yemeklere sarılıyor. Her iki durumun da ortak sebebi strestir. Stres, vücutta kortizol hormonun yükselmesine sebep olur. Bu hormon aynı zamanda iştahı etkiler, iştah artar ya da azalır" diye konuştu.

"YEMEK YEMEYEREK KENDİNİZİ CEZALANDIRMAYIN"

Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, hem stresi yönetmek hem de duygusal yeme modundan çıkabilmek için yapılması gerekenler hakkında, "Öncelikle yemek yemenin hiçbir sorunu düzeltmeyeceği gibi sonrasında pişmanlık duyacağımızı unutmamalıyız. Yemek yemeyerek kendimizi cezalandırmanın da bir faydası olmayacağını bilmeliyiz. Olumsuz ruh hali içindeyken aklınıza gelecek ilk şey muhtemelen yemek yemek olsa da bunu bastırabilirsiniz. Bunun yerine sevdiğiniz birini arayabilir, müzik dinleyebilir ya da ilgi duyduğunuz başka herhangi bir şeyle meşgul olarak zihninizi meşgul edebilirsiniz. Ara öğün yapmaya özen gösterin ve aralıklı oruç diyeti yapıyorsanız bir süre ara verin, uzun süren açlıklar duygusal yeme ataklarını artırabilir. Böyle stresli dönemlerde su içmek genelde unutulur, en az 2 lt su içmeye özen gösterin. Stres seviyesini düşürmek için papatya, melisa, rezene gibi çaylar tüketebilirsiniz. Daha fazla açık hava egzersizleri yapın, özellikle yürüyüş yapmak hem stres seviyenizi azaltacak hem de iştah kontrolünü sağlayacağından duygusal yeme ataklarını azaltacaktır. Yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin, eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız papatya, melisa gibi çaylardan ya da melatonin takviyesinden destek alabilirsiniz. Stres seviyesini azaltmaya yardımcı olan muz, kabak çekirdeği, kakao, balık, fındık, ceviz, avokado, yaban mersini gibi besinlerle beslenmenizde yer vermeniz duygusal yeme davranışının önüne geçmeye yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

ANTİ STRES ÇAYI İÇEBİLİRSİNİZ

Strese iyi gelecek bitki çayı önerisinde bulunan Dyt. Yılmaz, "Stresli, mutsuz, kaygılı hissettiğiniz zamanlarda yemeğe saldırmak yerine aşağıdaki çaydan 1-2 fincan içerek rahatlayabilirsiniz. Bu çay ayrıca uykuya dalmanızı da kolaylaştıracaktır. Strese iyi gelen çayın malzemeleri ise 1 tatlı kaşığı papatya, 1 yemek kaşığı melisa, 1 çay kaşığı karanfil. 6-7 sap taze nane şeklindedir. Yapılışı ise 1 litre kaynar suya tüm malzemeleri ekleyip 8 dakika ağzı kapalı şekilde demleyin" ifadelerini kullandı.

