Diyetisyenden uyarı! Bu besinden uzak durun





"ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILARI TERCİH ETMELİYİZ"

Ramazan ayı sonrası ikramı seven bir toplum olduğumuz için bir anda yüklenilmemesi gerektiğini, vatandaşların şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeleri gerektiğini ifade eden Darıcı, "Ramazan'da ister istemez beslenmemiz değişti. Daha az su, daha az sıvı aldık. Fiziksel aktivitemiz de azaldı, ayrıca gece yeme alışkanlıklarımız oldu. Ramazan ayının peşine hemen bayramın gelmesiyle birlikte biz toplum olarak ikramı seven bir toplumuz. Burada dikkat etmemiz lazım. Bayramda mutlaka tatlı tüketimi oluyor. Ne yapacağız? Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edeceğiz. Çok fazla kızartmalardan uzak duracağız. Gün içindeki tatlı dengesini korumak için sabah kahvaltıda tatlı tüketmemeye dikkat edeceğiz. Sabah bal ve reçel grubunu çıkartacağız, ki gün içerisindeki tüketeceğimiz tatlıyı buradan dengeleyelim. Ramazan ayında su ve sıvı alımı minimum seviyelere geldi, çünkü vakitler çok kısıtlı. Bayramla birlikte sıvı alımını günde 2,5 litre tüketmeliyiz. Çünkü su metabolizmayı hızlandıran en önemli faktör. Ramazan ayında aktivelerimiz çok azaldı. Bayramda kısa mesafelerimizi yürüyerek gitmek, bu bile fiziksel aktivitedir. Gün içinde yediğimiz ikramları yakma anlamında, metabolizmayı hızlandırma anlamında bize olumlu katkısı olacaktır" diye konuştu.