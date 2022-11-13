Diyetisyenden yağları yakıp yok eden tavsiye: "Kahveyi mutlaka bu saatte için!"

Diyetisyen Merve Nur Çalış, "Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etkisi olduğu gözlemlenmiştir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.11.2022 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Hepimiz hemen hemen gün içerisinde kahve içeriz. Peki uzmanlar günün hangi saatlerinde ve kaç fincan kahve içmemizi öneriyor? Kızıltepe'de özel bir klinikte görev yapan Diyetisyen Merve Nur Çalış, kahvenin hangi saat ve aralıklarda içmemiz konusunda önemli uyarılarda bulundu. Çalış, "Vücudumuzda kortizol hormonu (stres hormonu) salgılanmakta ve bu bu hormonun yüksek olduğu saatlerde içilen kahvenin vücuttaki yağı depoladığı ve iştah durumunu artırdığını gözlemlemiştir.

Peki kahveyi ne zaman içmeliyiz? Sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek doğru değil. Uyandıktan bir saat sonra içilen kahve yağ yakımını destekliyor. Yani saat 09.00 ile 12.00 aralığında ve öğleden sonra 14.00 ile 17.00 aralığında içtiğimiz kahve kilo verme süreçlerinde çok güzel etkisi olduğu gözlemlenmiştir" dedi.