Diyette en sık yapılan 8 hata

Birçok kişi kilo vermenin yollarını araştırıyor. Peki kilo vermeye çalışırken ne gibi hatalara düşüyoruz? Diyetisyen Hülya Çağatay diyet yaparken en sık yapılan hataları tek tek sıraladı. İşte diyette en sık yapılan 8 kritik hata...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:41

EKMEK TÜKETİMİNİ SIFIRLAMAK Ekmek içeriğinde karbonhidrat, az miktarda protein, lif özellikle B1 ve B6 vitaminleri gibi bir çok besin ögesi yönünden zengin bir besindir. Yapılan araştırmalarla birlikte ekmek tüketiminin vücuda birçok yararı olduğu kanıtlanmıştır. Lifli besinler özellikle mide boşalmasını geciktirir. Bu sayede tokluk hissini artırır. Ayrıca lifli besinler bağırsak sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Bunun yanı sıra lifli yiyecekleri bir anda hayatımızdan çıkardığımız durumda bağırsak hareketleri yavaşlayacaktır. Bu durumun da kabızlığa yol açar. Bu nedenlerle doğru ekmek seçimini yaparak diyetlerimizde ekmeğe yer vermek bizim için faydalı olacaktır. ÖĞÜN ATLAMAK Öğün atlamak aslında birçok kişiye '' daha az yedim'' düşüncesi ile kilo vermeye yardımcı oluyor gibi gözükmektedir. Bu çok yanlış bir davranıştır. Öğün atlama hormonsal bozukluklar sonucu sindirim problemlerine yol açar ve metabolizmayı yavaşlatır.

YETERLİ SU TÜKETMEMEK Su tüketimi beslenmede oldukça önemlidir. İnsan vücudunun %70'e yakını sudan oluşur Vücudun düzenlenmesi için bütün fonksiyonlar, metabolik olaylar yeterli su tüketimi ile gerçekleşir. Ayrıca tüketilen çay, kahve ve diğer sıvıların su yerine geçeceği düşüncesi yanlıştır. Bu gibi içecekler su yerine geçmez. Bu nedenle vücudun ihtiyacı olan miktarda su mutlaka gün içerisinde tüketilmelidir. DİYETTEN YAĞI TAMAMEN ÇIKARMAK İnsan vücudu için yağın önemli görevleri vardır. Bundan dolayı yağı diyetimizden tamamen çıkarmak doğru olmayacağı gibi bir çok hastalığa neden olmaktadır. Yağı sınırlandırılmış diyet ile cilt, saç ve hormon problemlerinin yanı sıra vitamin eksiklikleri görülmektedir. Kişinin öğrenme ve hafızasının güçlü kalması için de yağ önemlidir. Bundan dolayı beslenmede doğal yağlara yer verilmelidir.

SADECE SEBZE İLE BESLENMEK Sadece sebze ile beslenme tarzını uygulamak sağlıklı bir diyet yapıldığı anlamına gelmez. Tek yönlü beslenme ile özellikle demir, çinko, B12, kalsiyum ve protein eksikliği görülmesi kaçınılmazdır. Bu eksiklikler anemi, kemik erimesi, sinir sistemi bozuklukları gibi bir çok sağlık sorununa sebep olmaktadır. Bununla birlikte tek tip beslenen kişilerde halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği gibi bir çok sorunla karşı karşıya kalabilir. GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACINI YETERİ KADAR KARŞILAMAMAK Her bireyin kendine özgü günlük enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji tüketilen besinlerle vücuda alınır. Bilinçsizce uygulanan diyetler sonucu kişilerde vitamin, mineral eksiklikleri görülebilir. İhtiyaca göre oldukça düşük bir enerji alımı gösterildiğinde vücudun çalışmasında aksaklıklar olacak bu da birçok hastalığa davet çıkaracaktır. Bu nedenle sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemi unutulmamalıdır.