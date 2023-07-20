Doğadaki en güçlü omega 7 kaynağı bu besin! Vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor

Kalp sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan omega 7, doğada çok az besinde bulunan bir asittir. Yapılan çalışmalar yabani iğdenin, kolesterolü dengeleyen ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan omega 7 kaynağı olduğunu göstermiştir. Yabani iğde tüketen kişilerin hücre yenilenmesi daha hızlı olduğu için birçok kronik hastalıktan korunduğu belirtiliyor. İşte mutlaka tüketmeniz gereken yabani iğdenin mucizevi etkileri…

Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:17 PAYLAŞ ABONE OL

Yabani iğde, güçlü antioksidanlar olan C vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR Yabani iğde, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan bileşikler içerir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde, hastalıklara karşı direnci artırabilir.