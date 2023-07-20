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Doğadaki en güçlü omega 7 kaynağı bu besin! Vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor

Kalp sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan omega 7, doğada çok az besinde bulunan bir asittir. Yapılan çalışmalar yabani iğdenin, kolesterolü dengeleyen ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olan omega 7 kaynağı olduğunu göstermiştir. Yabani iğde tüketen kişilerin hücre yenilenmesi daha hızlı olduğu için birçok kronik hastalıktan korunduğu belirtiliyor. İşte mutlaka tüketmeniz gereken yabani iğdenin mucizevi etkileri…

Giriş Tarihi: 20.07.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 15:17
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Doğadaki en güçlü omega 7 kaynağı bu besin! Vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor

Yabani iğde, güçlü antioksidanlar olan C vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve çeşitli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Yabani iğde, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan bileşikler içerir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde, hastalıklara karşı direnci artırabilir.

CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİRİYOR

Yabani iğde yağı, cildin nemini korumaya ve ciltteki tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar içeren bu yağ, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir ve cilt yaşlanmasını geciktirebilir.

KAN BASINCINI DÜZENLİYOR

Yabani iğde, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilen nitrik oksit üretimini artıran bileşikler içerir. Bu, kan basıncının düzenlenmesine ve kardiyovasküler sağlığın korunmasına katkıda bulunabilir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Yabani iğde, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyebilir. Lif, bağırsak hareketliliğini artırır ve sindirim sürecini düzenler.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI BİTİRİYOR

Yabani iğde, içerdiği bazı bileşikler sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterebilir. Bu, özellikle eklem iltihabı gibi iltihaplı durumların tedavisine yardımcı olabilir.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Bazı araştırmalar, yabani iğdenin kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini ve kalp sağlığını destekleyebileceğini öne sürmektedir.

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