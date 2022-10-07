Doğal yöntemlerle bağışıklığınızı yenilemenin 7 formülü

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, soğuyan havalara karşı bağışıklığı güçlendirmenin doğal formüllerini sıraladı. "Havalar soğudu. Haliyle beklenen influenza (grip), covid ve diğer soğuk algınlıkları biraz daha erken geldi. Bağışıklığımıza bakım yapma zamanı geldi diye düşünüyorum." diyen Dr. Karadağ, bağışıklığı düzeltmek kadar sebebini çözmenin de önemli olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 07.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 14:14 PAYLAŞ ABONE OL

"Sebepsiz hiçbir hastalık yoktur. Kainatta oluşan her olay bir nedene bağlıdır. Vücudumuzda da oluşan hastalıkların da şüphesiz ki birçok nedeni var." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; Bu sebepleri 4 ana başlık altında toplayacak olur isek; Bağışıklığın zayıflaması

Yanlış beslenme

Yangı dediğimiz enflamasyon

Yıllar içinde vücudumuzda biriken toksinler Havalar soğumaya başlayınca en azından 1 numaralı nedeni düzeltip bağışıklığımızı mikroorganizmalara karşı hazır hale getirmeliyiz.

Aromaterapi: Bağışıklığımızı desteklemesi, boğaz ve burundaki ifrazatların atılmasını artırması, balgam söktürücü, burun açıcı, enerji verici, odaklanmayı artıcı, arındırıcı ve kötü koku düzeltici aşağıdaki sprey tarifimizi basitçe hazırlayıp ofisinizde veya evinizde kullanabilirsiniz: Sprey şişesine 240 cc saf su

Bir tutam Epsom tuzu ekleyin

18 damla okaliptüs

12 damla biberiye Stresi azaltınız: Stres zamanında böbreküstü bezimizden stresle başetmek için ürettiğimiz kortizol bağışıklığı en fazla azaltan hormondur. Stresle başetmek için, sakinleştirici, ruhsal dinginlik verici, uykuyu kolayştırıcı, endişeyi azaltıcı olarak 1 damla sedir ağacı + 2 damla vetiver + 4 damla lavanta yağ karışımından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda mayıs papatyası GABA üzerinden doğal mutluluk hormonu olan serotonini artırıp stresi kontrol etmenizi sağlar; ayrıca bağışıklığı da destekler.