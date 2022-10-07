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Doğal yöntemlerle bağışıklığınızı yenilemenin 7 formülü

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, soğuyan havalara karşı bağışıklığı güçlendirmenin doğal formüllerini sıraladı. "Havalar soğudu. Haliyle beklenen influenza (grip), covid ve diğer soğuk algınlıkları biraz daha erken geldi. Bağışıklığımıza bakım yapma zamanı geldi diye düşünüyorum." diyen Dr. Karadağ, bağışıklığı düzeltmek kadar sebebini çözmenin de önemli olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 07.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 14:14
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Doğal yöntemlerle bağışıklığınızı yenilemenin 7 formülü

"Sebepsiz hiçbir hastalık yoktur. Kainatta oluşan her olay bir nedene bağlıdır. Vücudumuzda da oluşan hastalıkların da şüphesiz ki birçok nedeni var." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Bu sebepleri 4 ana başlık altında toplayacak olur isek;

  • Bağışıklığın zayıflaması
  • Yanlış beslenme
  • Yangı dediğimiz enflamasyon
  • Yıllar içinde vücudumuzda biriken toksinler

Havalar soğumaya başlayınca en azından 1 numaralı nedeni düzeltip bağışıklığımızı mikroorganizmalara karşı hazır hale getirmeliyiz.

Aromaterapi: Bağışıklığımızı desteklemesi, boğaz ve burundaki ifrazatların atılmasını artırması, balgam söktürücü, burun açıcı, enerji verici, odaklanmayı artıcı, arındırıcı ve kötü koku düzeltici aşağıdaki sprey tarifimizi basitçe hazırlayıp ofisinizde veya evinizde kullanabilirsiniz:

  • Sprey şişesine 240 cc saf su
  • Bir tutam Epsom tuzu ekleyin
  • 18 damla okaliptüs
  • 12 damla biberiye

Stresi azaltınız: Stres zamanında böbreküstü bezimizden stresle başetmek için ürettiğimiz kortizol bağışıklığı en fazla azaltan hormondur. Stresle başetmek için, sakinleştirici, ruhsal dinginlik verici, uykuyu kolayştırıcı, endişeyi azaltıcı olarak 1 damla sedir ağacı + 2 damla vetiver + 4 damla lavanta yağ karışımından faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda mayıs papatyası GABA üzerinden doğal mutluluk hormonu olan serotonini artırıp stresi kontrol etmenizi sağlar; ayrıca bağışıklığı da destekler.

Supplement: Bağırsaklarınız sağlıklı ve fonksiyonel besleniyorsanız D vitamini haricinde takviye almanıza gerek yok. Ama bağışıklığımı tam desteklemek istiyorum diyorsanız doktorunuza da danışarak D vitamini, C vitamini, A vitamini, selenyum, çinko, iyot, betaglukan.

Uykunuzu düzenleyin: Antiviral özelliği nedeniyle melatonin üretimini artırmak amacıyla gece 23.00'den önce sessiz, karanlık bir ortamda uyuyunuz.

Sporu ihmal etmeyiniz: Düzenli egzersiz bağışıklığı diri tutarak soğuk algınlığı geçirdiğinizi bile farketmemenize neden olacak.

Bol su içiniz: Havalar soğuyunca sıvı kaybımız azaldığı için susama refleksimiz azalıyor. Susamak da gün içinde kilo başına 30 ml alacak şekilde içmemiz gerekiyor. Su içerek hücrelerdeki atık yönetimini hızlandırdığımız gibi aynı zamanda boğaz ve burunda biriken mikroorganizma yükünü de azaltmış olacağız.

Beslenme: Bağışıklığı azaltan çöp gıdaları tüketmeyiniz. Bunların en başında kompleks karbonhidratlar, gluten, işlenmiş et ürünleri, abur-cubur, rafine şeker içeren yiyecekler, trans yağlar, fast-food geliyor.

NE YİYELİM O ZAMAN?

C vitamini: Portakal, mandalina, greyfurt, limon, biber, maydanoz, pırasa, brokoli, brüksel lahanası vs.

A vitamini: Havuç, ıspanak, brokoli, kırmızı dolma biberi

Demir: Yeşil sebzeler, pekmez, üzüm kurusu

Antioksidan: Yaban mersini, şekersiz bitter çikolata, sarımsak,

Bitki çayı: Zencefil, zerdeçal, yeşil çay

Kuruyemiş: Kavrulmamış çiğ badem, ceviz, fındık, badem, çekirdek

Probiyotik: Turşu, kefir, yoğurt, sirke, kvass

Bitkisel protein: Nohut, fasülye, mercimek, bezelye, tofu, kinoa, mantar, kuruyemiş, keten tohumu, spirulina

Omega 3: Bu dönemde istavrit, hamsi, sardalya gibi yüksek omega 3'lü ve de zamanı olduğu için palamutu öneriyorum.

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