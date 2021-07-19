Dr. Ender Saraç kurban eti tüketimi konusunda uyardı ve açıkladı! Bu şekilde tüketirseniz hazmı kolaylaştırıyor

Kurban Bayramı 'nda kırmızı et tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı tüketilen et ve tatlı çeşitli sağlık problemlerine zemin hazırlıyor. Dr . Ender Saraç , etin yanında tüketilmesi gereken besin ve içecekleri sıralayarak sabah.com.tr'ye özel et kesimi ve tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Kurban etini normal bir et olarak görmemek gerekiyor. Bizim çok net algılayıp aletlerle ölçemediğimiz özel enerjiler var. Bunlar da bir yiyeceğin sadece kalori ve besin değeri dışında bizim üzerimizde fizyolojik ve ruhsal etkileri artırıp azaltabilir. Kurban etinin farklı birkaç özelliği var."

DOĞRU BİR ŞEKİLDE KURBAN NASIL KESİLMELİDİR?

Hayvanın gözleri kapatılmalı, ölüm korkusunu algılayabileceği şeylerle olan dünyayla dış ilişkisi minimuma indirilmeli

Önden arkaya doğru birkaç kere sıvazlanmalı, taç, tepe çakrası sakinleştirilmeli, diğer 6 enerji noktasında da daha iyi bir enerji akışı sağlanmalıdır.

Hayvanın iki tırnağı arasına bir kesi atılmalı -burası bir akupunktur noktasıdır- endorfin dediğimiz morfine benzer doğal ağrı kesici maddeleri salgılayarak hayvanın daha az acı duymasını sağlar.

Biz mana olarak üstünde dursak da tam makamında okunan kesim duaları hayvanda daha bir sakinlik ve kabullenmişlik bilincine destek olur. Ana şah damarının kesilmesi ölüm ve korku sırasında açığa çıkan korku maddelerinin dokulara henüz yapışmadan (kanın yüzde 60 kadarı dışarı akıyor) dışarı atılmasını sağlıyor. Olayın önce manevi yönünü de bilmek gerekiyor. Bu bakımdan yiyeceğin enerjisi de önemlidir.

"ÇOK PİŞİRİP YAKARSANIZ KANSEROJEN MADDE AÇIĞA ÇIKAR"

Dr. Ender Saraç: "Kurban eti taze bir et olduğu için, tam da şimdi yazın en sıcak günlerine denk gelecek. Dolayısıyla pişirirken çok yakmak, kızartmak şeklinde değil de genelde orta derecede pişmiş olarak tüketilebilir. Bir eti ne kadar çok pişirip yakarsanız o kadar kanserojen madde açığa çıkar.

Bütün etleri özellikle daha da kanlı olan taze etleri, 15 cm'den kömür ateşine yaklaştırmamak gerekiyor. O zaman karbonmonoksit dediğimiz kanserojen gaz ete yapışıyor. En ideali haşlama, hafif ızgara, tava, fırın yani pişirilecek etin bölümüne göre ayarlanabilir. Et taze olduğu 2. ya da 3. gün dinlenmiş bir şekilde tüketilirse daha iyi olur. Domatesli, bol sivri biberli, soğanlı, sarımsaklı, zencefilli belki biraz karabiberli, bol limonlu sulu sulu maydanozlu haşlama et, taze etin sindirimi açısından en uygunu ama geleneksel olarak kavurmayı seven bir toplum olduğumuz için kavurmayı çok aşırı yakmamak, yağ kısmına dikkat etmek lazım." diyerek sözlerine devam etti.