Dr. Ender Saraç kurban eti tüketimi konusunda uyardı ve açıkladı! Bu şekilde tüketirseniz hazmı kolaylaştırıyor

Kurban Bayramı’nda yoğun şekilde tüketilen et, doğru tüketilmezse çeşitli hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Etin yanında tüketilen besinler ya da içecekler sindirim problemlerine neden oluyor. Peki et tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Sindirim problemleri yaşamamak için etin yanında ne tüketmeliyiz? Dr. Ender Saraç, kurban etinin nasıl kesilmesi gerektiğini açıklayarak, et tüketimine dair sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı tüketilen et ve tatlı çeşitli sağlık problemlerine zemin hazırlıyor. Dr. Ender Saraç, etin yanında tüketilmesi gereken besin ve içecekleri sıralayarak sabah.com.tr'ye özel et kesimi ve tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu. İşte Dr. Ender Saraç'ın açıklamaları…

"Kurban etini normal bir et olarak görmemek gerekiyor. Bizim çok net algılayıp aletlerle ölçemediğimiz özel enerjiler var. Bunlar da bir yiyeceğin sadece kalori ve besin değeri dışında bizim üzerimizde fizyolojik ve ruhsal etkileri artırıp azaltabilir. Kurban etinin farklı birkaç özelliği var." DOĞRU BİR ŞEKİLDE KURBAN NASIL KESİLMELİDİR? Hayvanın gözleri kapatılmalı, ölüm korkusunu algılayabileceği şeylerle olan dünyayla dış ilişkisi minimuma indirilmeli Önden arkaya doğru birkaç kere sıvazlanmalı, taç, tepe çakrası sakinleştirilmeli, diğer 6 enerji noktasında da daha iyi bir enerji akışı sağlanmalıdır. Hayvanın iki tırnağı arasına bir kesi atılmalı -burası bir akupunktur noktasıdır- endorfin dediğimiz morfine benzer doğal ağrı kesici maddeleri salgılayarak hayvanın daha az acı duymasını sağlar. Biz mana olarak üstünde dursak da tam makamında okunan kesim duaları hayvanda daha bir sakinlik ve kabullenmişlik bilincine destek olur. Ana şah damarının kesilmesi ölüm ve korku sırasında açığa çıkan korku maddelerinin dokulara henüz yapışmadan (kanın yüzde 60 kadarı dışarı akıyor) dışarı atılmasını sağlıyor. Olayın önce manevi yönünü de bilmek gerekiyor. Bu bakımdan yiyeceğin enerjisi de önemlidir. "ÇOK PİŞİRİP YAKARSANIZ KANSEROJEN MADDE AÇIĞA ÇIKAR" Dr. Ender Saraç: "Kurban eti taze bir et olduğu için, tam da şimdi yazın en sıcak günlerine denk gelecek. Dolayısıyla pişirirken çok yakmak, kızartmak şeklinde değil de genelde orta derecede pişmiş olarak tüketilebilir. Bir eti ne kadar çok pişirip yakarsanız o kadar kanserojen madde açığa çıkar. Bütün etleri özellikle daha da kanlı olan taze etleri, 15 cm'den kömür ateşine yaklaştırmamak gerekiyor. O zaman karbonmonoksit dediğimiz kanserojen gaz ete yapışıyor. En ideali haşlama, hafif ızgara, tava, fırın yani pişirilecek etin bölümüne göre ayarlanabilir. Et taze olduğu 2. ya da 3. gün dinlenmiş bir şekilde tüketilirse daha iyi olur. Domatesli, bol sivri biberli, soğanlı, sarımsaklı, zencefilli belki biraz karabiberli, bol limonlu sulu sulu maydanozlu haşlama et, taze etin sindirimi açısından en uygunu ama geleneksel olarak kavurmayı seven bir toplum olduğumuz için kavurmayı çok aşırı yakmamak, yağ kısmına dikkat etmek lazım." diyerek sözlerine devam etti.

HAZMI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN BU UYARILARA DİKKAT! Hazmı kolaylaştıran noktalara değinen Dr. Ender Saraç : "Esas sıkıntı etten ziyade yanında yenen karbonhidratlardadır. Beyaz un, beyaz ekmek, pide, makarna, beyaz pirinç, patates kızartması gibi hızlı karbonhidratlar, özellikle de şekerli içecekleri etle beraber tüketmemek lazım. O zaman vücut ilk önce enerji ihtiyacını şekerde ve beyaz un, rafine karbonhidratlardan karşılıyor. Etin yağları spor yapmazsanız çok hazmedilmiyor. Et, ağır bir yiyecek olarak sizi bu temmuz sıcaklığında külçe gibi yapıyor. Bu nedenle et yediğiniz zaman üstüne tatlı yemeyin. Bol salata ve sebzeyle karıştırarak yeyin. Bolca limon tüketin. Çünkü limon etin içerisindeki demirin emilimini C vitaminini artırıyor. Şekersiz bir limonata tüketilebilir. Etin üstüne limon sevmiyorsanız haşlamada güzel olur. Hazma yardımcı olarak çok iyidir. " dedi. "MUTLAKA ETİ ATEŞTEN ALMADAN ÖNCE VEYA YERKEN…" Etin fazla tüketilmesi sonucu çeşitli hastalıkların ortaya çıkabileceğine vurgu yapan Dr. Ender Saraç sözlerine şöyle devam etti: "Koyu siyah çay, süt ve süt ürünleri, ayran, yoğurt, cacık gibi besinler tersine demiri azaltır. Kansızlığı olanlar da buna dikkat etmeliler. Eti daha iyi hazmetmek için kekik, zahter, karabiber, zencefil, kırmızı pul biber gibi biraz acı tüketmekte fayda var. Özellikle kimyon, taze etin yaptığı gaz ve hazımsızlık için iyidir. Mutlaka eti ateşten almadan önce veya yerken üzerine kimyon koyun.