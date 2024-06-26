DSÖ’den korkutan açıklama! 1,8 milyar kişi tehdit altında...

DSÖ, küresel fiziksel aktivite ve egzersiz oranlarına ilişkin rapor yayımladı. Raporda, 2022 yılında dünya genelindeki yetişkinlerin neredeyse üçte birine tekabül eden 1,8 milyar kişinin, yeterli seviyede fiziksel aktivite yapmadığı belirtildi.

Yetişkinlerdeki hareketsizlik oranının 2010-2022 yıllarında yüzde 5 arttığı ifade edilen raporda, artış bu şekilde devam ederse hareketsizlik seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 35'e yükseleceği kaydedildi. Raporda, hareketsizliğin yetişkinlerde kalp krizi, felç, tip 2 diyabet, bunama ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı vurgulandı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA HAREKETSİZ

Raporda, küresel olarak kadınlarda hareketsizlik oranı yüzde 34 iken erkeklerde yüzde 29 olduğu ve bazı ülkelerde bu farkın yüzde 20'yi bulduğu ifade edildi. 60 yaş üstü kişilerin diğer yetişkinlere kıyasla daha hareketsiz olduğu belirtilen raporda, yaşlıların fiziksel aktivite yapmasının önemi vurgulandı.