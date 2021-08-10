Elinizi bile sürmeyin! İşte market raflarından asla almamanız gereken yiyecek

Birbirinden farklı ürün seçenekleri arasından tercih yaparken ambalajlarından içeriğine kadar dikkat etmeniz gereken birkaç gıdayı sizler için sıraladık. Hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını tehdit edebilecek bu ürünleri, mutfağınıza sokmamanız uzun vadede riskleri ortadan kaldırmanızı kolaylaştırıyor. İşte o gıdalar…
PLASTİK AMBALAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN BALIK
Sardalya, ton balığı gibi birçok balık türünün plastik ambalajlarda muhafaza edilmesi, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sağlık olarak plastiğin zararlı olmasının dışında aynı zamanda içerisinde bulunduğu muhafaza şekli de önemlidir. Balıkların, yağ içerisinde beklemesi daha sağlıklıdır. Tuzlu su içerisinde saklanan balıklar, hexamethylenetetramine adlı bir kimyasal içerme ihtimali nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştır.
FÜME YİYECEKLER
Sağlıklı beslenme listelerine son zamanlarda en çok dahil olan yiyeceklerden olan füme gıdalar, doğru olarak muhafaza edildiğinde sağlıklı olabilir. Fakat füme tadını veren farklı yöntemler kullanılması, bu yiyecekleri tehlikeli hale getiriyor. Lezzet yoğunluğu sağlayan fenol ve formaldehit gibi kimyasalların kullanıldığı füme yiyecekleri tercih etmemek önemli. Bunun için aldığınız ürünlerde "doğal olarak fümelendiğine" dair bir ibareye dikkat edebilirsiniz.
JELİBONLAR
Jelibonların, yapımında kullanılan yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler sağlığınızı tehdit ediyor. Ayrıca kükürtdioksit gibi koruyucuların kullanılması tehlikeyi daha artırıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin oldukça sevdiği bu lezzeti, doğal meyve suları ile yapabilmenizin de birçok yolu bulunuyor. Bu sayede bu lezzetten kaçmanıza gerek kalmaz.
MISIR GEVREĞİ
Son yıllarda ülkemizde de en favori kahvaltılıklardan biri olan mısır gevrekleri, aslında mısırın faydalarından oldukça uzak bir şekilde paketlenerek bize sunuluyor. Muhafazası için mısır gevreklerinin hazırlanırken kullanılan şeker ve yağ vücudunuza birçok zarar verirken aynı zamanda kilo almaya da yol açıyor.