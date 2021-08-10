Elinizi bile sürmeyin! İşte market raflarından asla almamanız gereken yiyecek

Cips, asitli içecekler veya fazla işlenmiş gıdalar… Tüm bunların hepsinin sağlığımıza ne kadar zararlı olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Fakat bunların dışında aslında market raflarında sağlığımızı tehdit eden başka ürünler de bulunuyor. Bu nedenle tercihinizi yaparken dikkatli olmanızda fayda var.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.08.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 14:20

Birbirinden farklı ürün seçenekleri arasından tercih yaparken ambalajlarından içeriğine kadar dikkat etmeniz gereken birkaç gıdayı sizler için sıraladık. Hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını tehdit edebilecek bu ürünleri, mutfağınıza sokmamanız uzun vadede riskleri ortadan kaldırmanızı kolaylaştırıyor. İşte o gıdalar…

PLASTİK AMBALAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN BALIK Sardalya, ton balığı gibi birçok balık türünün plastik ambalajlarda muhafaza edilmesi, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sağlık olarak plastiğin zararlı olmasının dışında aynı zamanda içerisinde bulunduğu muhafaza şekli de önemlidir. Balıkların, yağ içerisinde beklemesi daha sağlıklıdır. Tuzlu su içerisinde saklanan balıklar, hexamethylenetetramine adlı bir kimyasal içerme ihtimali nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştır.

FÜME YİYECEKLER Sağlıklı beslenme listelerine son zamanlarda en çok dahil olan yiyeceklerden olan füme gıdalar, doğru olarak muhafaza edildiğinde sağlıklı olabilir. Fakat füme tadını veren farklı yöntemler kullanılması, bu yiyecekleri tehlikeli hale getiriyor. Lezzet yoğunluğu sağlayan fenol ve formaldehit gibi kimyasalların kullanıldığı füme yiyecekleri tercih etmemek önemli. Bunun için aldığınız ürünlerde "doğal olarak fümelendiğine" dair bir ibareye dikkat edebilirsiniz.

JELİBONLAR Jelibonların, yapımında kullanılan yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler sağlığınızı tehdit ediyor. Ayrıca kükürtdioksit gibi koruyucuların kullanılması tehlikeyi daha artırıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin oldukça sevdiği bu lezzeti, doğal meyve suları ile yapabilmenizin de birçok yolu bulunuyor. Bu sayede bu lezzetten kaçmanıza gerek kalmaz.