En iyisi ev yapımı! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez evde yapılan yoğurdun en önemli püf noktasını verdi

Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmıyor, obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, kansere karşı vücut savunmasını güçlendiriyor... Sayısız faydası bulunan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenler bu haftaki yazımda...

SELAHATTİN DÖNMEZ Giriş Tarihi: 30.10.2022 12:20 PAYLAŞ ABONE OL

Yoğurt günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar. Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B 12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum karbonat formdadır ve vücutta kullanım düzeyi de yüksektir.



SİNDİRİMİ RAHATLATIR BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİR: Yoğurt yaygın olarak bağırsak sağlığını olumlu etkilemesi, sindirimi kolaylaştırması ve ishal tedavisinde kullanılmasıyla bilinir. Bunların yanı sıra güncel çalışmalarda yoğurdun kilo kaybını destekleyerek obezitenin önlenmesinde yarar sağlayabileceği, diyabet yönetiminin etkinliğini artırabileceği, kan yağlarını düzenleyerek kalp-damar hastalıklarını önleyebileceği, karaciğer hastalıklarının önüne geçebileceği ve kansere karşı vücut savunmasına destek verebileceği belirtilir. Yoğurt günümüzde tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alıyor. Yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ bulunur, kuru madde içeriği yüksektir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok değerli besin öğelerini içerir. Süt proteini olan kazein büyük bir moleküldür ve bağırsaktan emilimi zordur; yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştüğünde ise kazein küçük parçalara ayrılır ve proteinin emilimi artar. Ayrıca yoğurdun folik asit, niasin, magnezyum ve çinko düzeyi süte kıyasla daha fazladır. Düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle çocuklar ve gençler için önerilen günlük A vitamini, folik asit, B 12 vitamini, kalsiyum ve magnezyumun önemli bir bölümü karşılanabilir. Yoğurtta bulunan kalsiyum karbonat formdadır ve vücutta kullanım düzeyi de yüksektir.