Farkında olmadan aldığımız tuzlara dikkat!

İYOTLU TUZ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Ülkemizde sofra tuzlarına iyot eklenmesi 1994 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir. İyotlu sofra tuzu tüketimi beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda iyot eksikliği, zeka gelişimi üzerinde önemli etkisi vardır. Dünya'da en az 30 milyon çocukta yetersiz iyot alımı ile görülen zeka gelişimi eksikliği görülmektedir.

YEMEĞİN TADINA BAKMADAN TUZ EKLİYORUZ!

Türkiye'de yemek yerken veya öncesinde tuz ekleyen kişilerin oranı %28,1 olarak bulunmuştur; yani 3 kişiden 1'i. Bu tüketim miktarı olması gerekenin oldukça üstündedir. Ülkemizde maalesef birçok kişi yemeğin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığına sahip. Bu alışkanlıktan kurtulmak için baharat tüketiminin artması gerektiğini düşünüyorum. Tuz eklemek yerine baharat ekleyelim.