Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili içecek olduğu ortaya çıktı

Araştırmada, laboratuvar ortamında simüle edilen insan midesinde, tüketimi popüler olan dönerde gıda kaynaklı patojen bulunması durumunda insanların hasta olmaması için yanında hangi içeceği, ne kadar miktarda tüketmeleri gerektiği analiz edildi. Analiz kapsamında, Türkiye'de tüketimi en yaygın olan alkolsüz içeceklerden ayran, kola ve şalgam suyunun birçok bakteri üzerinde etkisi denendi. İnsanı hasta edecek sayıda mideye alınan gıda kaynaklı tüm bakteri sayılarını en çok düşüren içeceğin, şalgam suyu olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Gizem Özlük Çilak tarafından yapılan araştırmada, Türkiye 'de tüketimi en yaygın içeceklerden kola, ayran ve şalgam suyunun, gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisi ele alındı.

Dr. Gizem Özlük Çilak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplu gıda zehirlenmelerine bakıldığında aynı gıdayı tüketen bazı kişilerin hastalandığı, bazı kişilerin ise hastalanmadığının görüldüğüne işaret ederek, bunun nedenlerinden birinin de bakteri içeren gıdanın yanında alınan içecek türü olduğunu belirlediklerini söyledi.

Bugüne kadar, alkolsüz içeceklerin, gıda zehirlenmelerine karşı etkisinin araştırılmadığını belirten Dr. Çilak, "Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yaptığımız çalışmada, ülkemizde tüketimi en yaygın olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisini yine Türk halkı arasında tüketimi oldukça popüler olan döner ile etkileşimini inceledik. Çalışmamızda, gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğuna dair verilere ulaştık" dedi.