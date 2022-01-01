Göbeğinizi dümdüz yapacak yöntem: Kahvaltınıza mutlaka ekleyin

Karın yağlarından kurtulmak için sabahları uyandığınızda uygulayacağınız birkaç püf noktası, istediğiniz vücuda kısa sürede kavuşmanızı sağlıyor. İşte o ipuçları…

DAHA SAKİN BİR SABAH RUTİNİ OLUŞTURUN

Sabah aceleniz olduğunda ve işe ya da okula geç kalmamaya çalışıyorsanız, kendinizi stresli hissedebilirsiniz. Bu süreçten sorumlu olan kortizol hormonu vücudunuzda artacaktır. Birçok araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre bu hormonun yükselmesi, karın bölümünüzde kilo almaya yol açabilir. Bu nedenle sabah rutininizi daha sakin bir şekilde geçirmeye çalışın.

UFAK EGZERSİZ ZAMANI





Egzersiz yapmak, kilo vermenin en iyi yollarından biri ve bunu sabah ilk iş olarak yapmak da iyi bir enerji kaynağı olabilir. Dahası, sabah antrenmanınıza biraz direnç antrenmanı eklemek, göbek yağınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

KAHVALTINIZA PROTEİN VE LİF EKLEYİN



Araştırmalar, daha az protein tüketmenin daha az kas oranına neden olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle yumurta veya süt ürünlerini kahvaltınıza dahil ederek günlük protein alımınızı yükselterek kas oranınızı da artırabilirsiniz. Ayrıca lif alımındaki artış da göbek yağlarını eritmek konusunda oldukça faydalı bir adım. Bu nedenle keten tohumu, yulaf gibi besinlerle zenginleştirdiğiniz bir kahvaltı sayesinde göbek yağlarınızdan kurtulmayı kolaylaştıracaktır.

MEYVE SUYU YERİNE SU TERCİH EDİN

Kahvaltıda meyve suyu tüketmek, oldukça yaygın bir alışkanlık. Fakat sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bu durum, aslında yüksek miktarda içeriğinde bulunan fruktoz nedeniyle yüksek oranda şekeri de sabahın erken saatlerinde vücudumuza almamıza neden oluyor. Araştırmalar, şekerli içeceklerin karaciğerde yağ artışına neden olduğunu bu nedenle sabah saatlerinde su içmenin daha doğru bir seçim olduğunu ortaya koyuyor.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Güne bir fincan kahve ile başlamak, sabah rutininin ayrılmaz bir parçası gibi görünse de, kahve yerine yeşil çay ile tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Yeşil çay, hem kafein hem de antioksidan epigallokateşin gallat (EGCG) içeriyor ve araştırmalar, EGCG'nin göbek yağını kaybetmede gerçekten yardımcı olabileceğini gösteriyor.

ÖĞLE YEMEĞİNİZİ HAZIRLAYIN





Öğle yemeğinizi kendiniz hazırlayarak gün boyunca kalori alımınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilirsiniz. Öğle yemeğine çıktığımızda, tüketmeyi düşündüğümüzden çok daha fazlasını tüketebiliriz. Ancak ne yediğinizi kontrol etme stratejisi, yağ yakmanıza büyük ölçüde yardımcı olabilir.

DAHA UZUN SÜRE UYUYUN

Araştırmalar, yeterince uyumamanın, göbek yağını da içerebilen kilo alımına neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle düzenli bir uyku sistemi sayesinde metabolizma hızınızı maksimum seviyeye çıkararak gün içerisinde kalori yakımınızı düzenleyebilirsiniz.