Göbek çevresinde yağ bırakmıyor! Bu besini tüketen diyetisyen yüzü görmüyor

Tüketildiği andan itibaren yağ yakımını kolaylaştıran, hızlı kilo verdiren ve lif içerdiği için uzun süre tokluk sağlayan besinler şu şekilde;

ISPANAK:

Düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan ıspanak, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Diyet sürecinde tüketildiğinde vücuttaki toksinin hızla atılmasını sağlar, yağ yakımını kolaylaştırır.