Göbek çevresinde yağ bırakmıyor! Bu besini tüketen diyetisyen yüzü görmüyor

Tüketildiği andan itibaren yağ yakımını kolaylaştıran, hızlı kilo verdiren ve lif içerdiği için uzun süre tokluk sağlayan besinler şu şekilde;
ISPANAK:
Düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan ıspanak, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Diyet sürecinde tüketildiğinde vücuttaki toksinin hızla atılmasını sağlar, yağ yakımını kolaylaştırır.
BROKOLİ:
Düşük kalorili, yüksek lifli ve vitamin-mineral açısından zengin bir sebzedir. Sindirim sistemine de yardımcı olur.
SALATALIK:
İçeriğinde büyük ölçüde su bulunduran salatalık, düşük kalorili bir sebzedir. Su içeriği sayesinde tokluk hissi yaratır. Kilo verme sürecini kolaylaştırır.
KABAK:
Düşük kalorili ve lif bakımından zengin olan kabak, sağlıklı bir seçenektir. Aynı zamanda sindirime yardımcı olabilir.
BİBER:
Kırmızı biber, düşük kalorili ve C vitamini bakımından zengindir. Lif içerdiği için uzun süre tokluk sağlar, acı biber tüketildiğinde ise yağ yakımı hızlanır.
TATLI PATATES:
Tatlı patates, düşük kalorili bir sebzedir ve yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi sağlar ve aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Bu özellikler, tatlı patatesi kilo verme planlarının bir parçası yapar.
CHİA TOHUMLARI:
Chia tohumları yüksek lif içeriği ile tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda su ile temas edince jel benzeri bir yapı oluşturarak mide hacmini artırabilir.
KETEN TOHUMLARI:
Keten tohumları da lif bakımından zengindir ve sindirimi destekler. Aynı zamanda sağlıklı yağlar ve omega-3 yağ asitleri açısından da zengindir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ:
Kabak çekirdekleri protein, sağlıklı yağlar ve lif bakımından zengindir. Tokluk hissi sağlamalarının yanı sıra çeşitli vitamin ve mineraller de içerirler.
SUSAM TOHUMLARI:
Susam tohumları kalsiyum, lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Aynı zamanda besleyici olması sebebiyle vücuda vitamin konusunda katkı sağlar.
İster sağlıklı beslenme sürecinde olun ister diyet, tüm bu besinleri tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeyi unutmayın. Ayrıca herhangi bir rahatsızlığınız varsa, diyet listenize ekleyeceğiniz besinleri mutlaka doktorunuza danışın.