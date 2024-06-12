Guatr hastaları dikkat! Bu eksiklik tiroitleri tehlikeye atıyor...

Şenol, "İyot yetersizliği guatrın en yaygın nedenlerinden biri. Guatr, nefes almayı zorlaştırabilir, yutma güçlüğüne neden olabilir ve estetik kaygılara yol açabilir. Bu durum hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir." açıklamalarında bulundu.