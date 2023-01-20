Güçlü bağışıklığın sırrı bu besinde! Grip ve soğuk algınlığını yok ediyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çalışkan, güçlü bağışıklık için sağlıklı yaşamanın önemini vurgulayarak, yapılması gerekenleri anlattı. Sena Çalışkan, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı 10 besini şöyle sıraladı:



PORTAKAL



İçerdiği C ve A vitaminleriyle hücreleri koyucu özelliği vardır. Kışın bağışıklık sistemini destekler ve mikroorganizmalara karşı korur fakat portakalın suyunu içmek yerine meyvesini yemeye özen gösterilmelidir. Bu hem lif hem de şeker alımının kontrolü açısından daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Portakal, kan şekerini hızlı yükselten bir meyve olmamasına karşın; içerisinde şeker barındırdığı unutulmamalıdır.

ISPANAK

Koyu yeşil yapraklı sebzeler grubunun önemli üyelerinden olan ıspanak, vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığı destekler ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur.

BALIK

Balık; protein, selenyum, iyot, çinko ve D vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Selenyum, bağışıklık sistemini güçlendirmede aktif rol oynarken; çinko hücrelerin korunmasında etkilidir. Ayrıca balık, vücudun üretemediği, besinlerle alınması gereken Omega 3 açısından da oldukça zengindir. Bağışıklığımız için büyük öneme sahip olan bu mikro besinler; en çok somon, uskumru ve ton balığında bulunur.

MAYDANOZ

A, C, K vitaminleri bakımından zengin bir besin olan maydanoz, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki bazı toksik maddelerin etkisini azaltır ve yaraların iyileşmesini hızlandırır. Yemeklere ve salatalara çok yakışan bu besin, düşük kalorisi nedeniyle gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

YUMURTA

Yumurtanın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Proteinler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olan yumurta, vücudumuzun direncini arttırır. Yumurtanın beyazı, protein açısından; sarısı ise hem demir hem de A vitamini açısından zengindir.

CEVİZ

Ceviz diğer kuruyemişlere oranla içerdiği yüksek oranda Omega 3 nedeniyle antioksidan etkiye sahiptir. Sağlığa birçok faydası bulunan ceviz, bağışık sisteminin güçlenmesinde de büyük oranda etkilidir. Her gün 2 adet bütün ceviz tüketmek bağışık sistemini desteklenmesine yardımcı olur.

KUŞBURNU

Kuşburnu, içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırır. C vitamini açısından çok zengin olan kuşburnu, aynı zamanda polifenol, antioksidan, likopen, A, K, E ve B vitaminlerini de içermektedir. Böylelikle vücut direnci artar ve hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlendirir.

YOĞURT

Yoğurt içerdiği probiyotikler nedeniyle bağışıklık sistemi için büyük önem taşır. Çünkü probiyotikler vücudumuzu dışarıdan gelen mikroplara karşı korur ve zararlı bakterilerin vücuda yerleşmesini engeller.

ZENCEFİL

Hasta olduğumuzda ilk başvurduğumuz yiyeceklerden olan zencefil, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir besin olan zencefil, ayrıca boğaz ağrısını hafifletir, mide bulantısını geçirmeye yardımcı olur.

SARIMSAK



Doğal antibiyotik olarak tanıdığımız sarımsağın insan sağlığına birçok faydası vardır. Bağışıklığımızı güçlendirir ve vücudumuzun enfeksiyonlarla olan savaşında bize destek çıkar. Yemeklerde, salatalarda ve birçok şekilde tüketilebilir.